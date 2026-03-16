La 98.ª edición de los Premios Oscar, celebrada en el Dolby Theatre, mantuvo una tensión constante entre la elegancia y la irreverencia digital. Como ha ocurrido en años recientes, la audiencia no solo consumió el evento de manera pasiva; por el contrario, plataformas como X (anteriormente Twitter) y TikTok se transformaron en un segundo escenario donde la crítica y la sátira fluyeron en tiempo real.

Los memes no solo se enfocaron en los ganadores o las nominaciones, sino también en situaciones curiosas que ocurrieron durante la gala, lo que provocó que varias capturas de pantalla se viralizaran en cuestión de minutos.

El factor DiCaprio y el fenómeno de la confusión digital

Uno de los momentos que mayor tracción generó en las plataformas digitales fue, nuevamente, protagonizado por Leonardo DiCaprio. Según reportó el sitio especializado PopRant, el actor se convirtió en el centro de las miradas tras una broma de O’Brien que capturó una expresión de desconcierto absoluto en su rostro.

La imagen, rápidamente subtitulada por los usuarios como el sentimiento de quien (no comprende lo que sucede en una reunión de trabajo), se propagó en cuestión de minutos.

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