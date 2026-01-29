A inicios de 2026, todo indicaba que Timothée Chalamet atravesaba el mejor momento de su carrera. Tras varios años acumulando reconocimientos y actuaciones destacadas, el actor parecía encaminado a conquistar el Oscar, respaldado por premios como el Critics Choice, el Golden Globe y una fuerte presencia cultural. Sin embargo, una controversia reciente vinculada con el director Josh Safdie ha generado dudas sobre ese escenario que hasta hace poco se percibía como seguro.

El foco de la polémica se remonta a 2017, cuando los hermanos Josh y Benny Safdie consolidaban su prestigio dentro del cine independiente con títulos como Good Time y Uncut Gems. Aunque durante años se presentaron como una dupla creativa sólida, en 2024 anunciaron que seguirían caminos separados para desarrollar proyectos individuales. Posteriormente, comenzaron a surgir versiones que señalaban que la ruptura iba más allá de diferencias artísticas.

ESPECIAL

De acuerdo con información difundida por Page Six, la separación habría tenido su origen en un incidente ocurrido durante el rodaje de Good Time. En dicha producción, la actriz Talia Webster, quien interpretó a Crystal, tenía 17 años al momento de la filmación. Según testimonios citados por fuentes del set, en una escena junto al actor Buddy Duress, este se expuso frente a ella y realizó comentarios sexuales explícitos. Testigos afirmaron que Josh Safdie permitió que la grabación continuara pese a que la situación ya había superado límites considerados aceptables.

Un integrante del equipo señaló que cualquier director responsable habría detenido la escena con un “¡Corte!”, algo que no ocurrió. Estas acciones contravienen las normas del Screen Actors Guild, las cuales establecen lineamientos estrictos para proteger a actores menores de edad, especialmente en escenas de contenido sexual.

Aunque los hermanos Safdie continuaron colaborando después en Uncut Gems, la tensión persistió. La situación se agravó años más tarde durante el mediático rompimiento entre el productor Sebastian “Sebo” Bear-McClard y la modelo Emily Ratajkowski. En ese contexto, Bear-McClard hizo públicas las acusaciones relacionadas con Good Time. Según versiones cercanas a Benny Safdie, fue entonces cuando tomó plena conciencia de la gravedad del episodio y de cómo había sido manejado por su hermano.

Posteriormente, intentaron retomar su colaboración en un proyecto para Netflix protagonizado por Adam Sandler, pero la producción fue cancelada y la sociedad profesional llegó a su fin.

¿Por qué Timothée Chalamet se ve involucrado en el presunto delito?

ESPECIAL

La relación de Timothée Chalamet con este caso surge a partir de su participación en Marty Supreme, película dirigida por Josh Safdie, en la que el actor no solo figura como protagonista, sino también como productor. Aunque Chalamet no estuvo involucrado en los hechos ocurridos en 2017, su vínculo con el proyecto ha generado especulación sobre posibles repercusiones durante la temporada de premios, donde la asociación con producciones envueltas en controversias suele influir en la percepción de los votantes.

Existen antecedentes recientes que refuerzan esta lectura. En la pasada carrera al Oscar, Emilia Pérez se perfilaba como una de las favoritas hasta que salieron a la luz antiguos mensajes en redes sociales de su protagonista, Karla Sofía Gascón, con contenido considerado ofensivo. Tras el escándalo, la película obtuvo solo dos galardones: Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña y Mejor Canción Original por “El Mal”, un resultado menor al que se anticipaba inicialmente.

En ese contexto, algunos observadores han señalado que Zoe Saldaña logró mantener su reconocimiento al enfocarse exclusivamente en su trabajo, sin involucrarse en la polémica. Esta estrategia es mencionada como un posible referente para Chalamet, quien aún podría conservar opciones si logra desvincular su desempeño artístico de la controversia que rodea a la producción.

Más allá del impacto en la carrera del actor, el debate ha puesto nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de la industria cinematográfica en la protección de los actores, especialmente cuando se trata de menores de edad y escenas sensibles. Diversas voces han subrayado que las consecuencias deben recaer en quienes toman decisiones dentro de los sets de filmación, mientras la discusión continúa abierta en medio de la temporada de premios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB