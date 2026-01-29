Ed Maverick en México: Fechas, precios de los boletos y cuándo es la preventa

Recientemente el cantante mexicano, Ed Maverick, anunció su nueva gira La Nube en el Jardín alrededor de la República Mexicana. A continuación, te brindamos los detalles de las ciudades en las que se estará presentando, además de los precios de los boletos.

Fechas y ciudades

28 de febrero: Teatro Los Héroes, Chihuahua, Chihuahua

Teatro Los Héroes, Chihuahua, Chihuahua 7 de marzo: Foro Boca, Veracruz, Veracruz

Foro Boca, Veracruz, Veracruz 13 de marzo: Teatro Macedonio Alcalá, Oaxaca, Oaxaca

Teatro Macedonio Alcalá, Oaxaca, Oaxaca 18 de marzo: Teatro Morelos, Toluca, Estado de México

Teatro Morelos, Toluca, Estado de México 20 de marzo: Auditorio CCU, Puebla, Puebla

Auditorio CCU, Puebla, Puebla 22 de marzo: La Isla, Mérida, Yucatán

La Isla, Mérida, Yucatán 26 de marzo: Teatro de La Paz, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Teatro de La Paz, San Luis Potosí, San Luis Potosí 31 de marzo: CECUT, Tijuana, Baja California

CECUT, Tijuana, Baja California 8 de abril: Teatro Metropolitano, Querétaro, Querétaro

Teatro Metropolitano, Querétaro, Querétaro 11 de abril: Teatro Manuel Doblado, León, Guanajuato

Preventa y precios

Habrá una preventa exclusiva para fans este jueves 29 de enero. La preventa se realizará este viernes 30 de enero, mientras que la venta general será a partir de este sábado 31 de enero.

Asimismo, la preventa se llevará a cabo a través de la boletera eTicket.

Por su parte, ya se han revelado algunos de los precios de los boletos.

Para la fecha del 20 de marzo en el Auditorio CCU en Puebla, estos serán los precios:

Vip: 2 mil 140 pesos

2 mil 140 pesos Preferente: 1 mil 770 pesos

1 mil 770 pesos Luneta: 1 mil 300

1 mil 300 Platea: 1 mil 60 pesos

1 mil 60 pesos Palcos: 710 pesos

710 pesos Galería: 590 pesos

Por su parte, en el concierto del 8 de abril en el Teatro Metropolitano de Querétaro, los precios son los siguientes:

Luneta: 1 mil 890 pesos

1 mil 890 pesos Primer Balcón: 1 mil 650 pesos

1 mil 650 pesos Segundo Balcón: 1 mil 415 pesos

1 mil 415 pesos Tercer Balcón: 1 mil 60 pesos

1 mil 60 pesos Pers. Con Discapacidad: 1 mil 650 pesos

Los precios en las demás ciudades están próximos a revelarse, por lo que se recomienda que los fanáticos de Ed Maverick se mantengan atentos.

