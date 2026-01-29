Jueves, 29 de Enero 2026

Ed Maverick en México: Fechas, precios de los boletos y cuándo es la preventa

El cantante anunció su nueva gira, La Nube en el Jardín, alrededor de la República Mexicana

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Qué fechas y cuáles son los precios de los boletos para Ed Maverick en México? ESPECIAL / IG / @edmaverick

Recientemente el cantante mexicano, Ed Maverick, anunció su nueva gira La Nube en el Jardín alrededor de la República Mexicana. A continuación, te brindamos los detalles de las ciudades en las que se estará presentando, además de los precios de los boletos.

Fechas y ciudades

  • 28 de febrero: Teatro Los Héroes, Chihuahua, Chihuahua
  • 7 de marzo: Foro Boca, Veracruz, Veracruz
  • 13 de marzo: Teatro Macedonio Alcalá, Oaxaca, Oaxaca
  • 18 de marzo: Teatro Morelos, Toluca, Estado de México
  • 20 de marzo: Auditorio CCU, Puebla, Puebla
  • 22 de marzo: La Isla, Mérida, Yucatán
  • 26 de marzo: Teatro de La Paz, San Luis Potosí, San Luis Potosí
  • 31 de marzo: CECUT, Tijuana, Baja California
  • 8 de abril: Teatro Metropolitano, Querétaro, Querétaro
  • 11 de abril: Teatro Manuel Doblado, León, Guanajuato
 ESPECIAL / ETICKET
Preventa y precios

Habrá una preventa exclusiva para fans este jueves 29 de enero. La preventa se realizará este viernes 30 de enero, mientras que la venta general será a partir de este sábado 31 de enero.

Asimismo, la preventa se llevará a cabo a través de la boletera eTicket.

Por su parte, ya se han revelado algunos de los precios de los boletos.

Para la fecha del 20 de marzo en el Auditorio CCU en Puebla, estos serán los precios:

  • Vip: 2 mil 140 pesos
  • Preferente: 1 mil 770 pesos
  • Luneta: 1 mil 300
  • Platea: 1 mil 60 pesos
  • Palcos: 710 pesos
  • Galería: 590 pesos

Por su parte, en el concierto del 8 de abril en el Teatro Metropolitano de Querétaro, los precios son los siguientes:

  • Luneta: 1 mil 890 pesos
  • Primer Balcón: 1 mil 650 pesos
  • Segundo Balcón: 1 mil 415 pesos
  • Tercer Balcón: 1 mil 60 pesos
  • Pers. Con Discapacidad: 1 mil 650 pesos

Los precios en las demás ciudades están próximos a revelarse, por lo que se recomienda que los fanáticos de Ed Maverick se mantengan atentos.

