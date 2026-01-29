Ed Maverick en México: Fechas, precios de los boletos y cuándo es la preventa

Recientemente el cantante mexicano, Ed Maverick, anunció su nueva gira La Nube en el Jardín alrededor de la República Mexicana. A continuación, te brindamos los detalles de las ciudades en las que se estará presentando, además de los precios de los boletos. Habrá una preventa exclusiva para fans este jueves 29 de enero. La preventa se realizará este viernes 30 de enero, mientras que la venta general será a partir de este sábado 31 de enero.Asimismo, la preventa se llevará a cabo a través de la boletera eTicket.Por su parte, ya se han revelado algunos de los precios de los boletos.Para la fecha del 20 de marzo en el Auditorio CCU en Puebla, estos serán los precios:Por su parte, en el concierto del 8 de abril en el Teatro Metropolitano de Querétaro, los precios son los siguientes:Los precios en las demás ciudades están próximos a revelarse, por lo que se recomienda que los fanáticos de Ed Maverick se mantengan atentos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL