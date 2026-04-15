Miércoles, 15 de Abril 2026

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Ticketmaster 'Más Rock Por Menos Lana': Lista completa de conciertos donde hay descuento del 50%

¿Hasta 50% de descuento en boletos? Descubre las promociones que Ticketmaster tiene para estos conciertos

Por: Carlos Tirado Arámburo

Esta dinámica busca facilitar el acceso a eventos, incluidos conciertos y espectáculos en vivo, a través de compras digitales con beneficios específicos para los usuarios. PIXABAY

Esta dinámica busca facilitar el acceso a eventos, incluidos conciertos y espectáculos en vivo, a través de compras digitales con beneficios específicos para los usuarios. PIXABAY

Si quieres cuidar tu economía y además te gusta escuchar rock, Ticketmaster tiene el plan perfecto para ti. Por un descuento de hasta el 50% puedes acudir a algunos conciertos aunque solamente por tiempo limitado. Si lo tuyo es el rock en español, Ticketmaster tiene descuentos desde el pasado 13 de abril cuando comenzó la venta de su promoción “Más rock por menos lana”.

¿Hasta qué día estará vigente la promoción de Ticketmaster?

Esta promoción será válida por tiempo limitado, por lo que podrás aprovecharla hasta el viernes 17 de abril. El beneficio consiste en un descuento aplicado en la compra directa del boleto, y es exclusivo de los eventos, zonas y fechas que vienen designadas en la promoción; es importante recalcar que se revise la cartelera antes de adquirir un boleto en este enlace.

¿Qué eventos forman parte de la promoción “Más rock por menos lana” de Ticketmaster?

Dependiendo de la ciudad estos son los eventos que participan en la promoción:

CDMX

  • Mon Laferte en el Palacio de los Deportes
  • Fobia en el Palacio de los Deportes
  • El Tri en el Palacio de los Deportes
  • Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes
  • El Kanka en el Palacio de los Deportes
  • Caifanes en el Estadio GNP Seguros
  • REYNO en Pepsi Center
  • Julieta Venegas en el Auditorio Nacional
  • Hombres G en el Auditorio Nacional
  • Love of Lesbian en el Auditorio Nacional

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Guadalajara

  • Rawayana en el Auditorio Telmex
  • Hombres G en el Auditorio Telmex
  • Fobia en el Auditorio Telmex
  • No te va a gustar en el Teatro Estudio Cavaret
  • Café Quijano en el Teatro Estudio Cavaret
  • Jumbo en el Teatro Diana

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Monterrey 

  • Rawayana en el Auditorio Banamex
  • Jumbo en el Escenario GNP Seguros

De acuerdo con Ticketmaster, la promoción para comprar boletos con descuento aplica exclusivamente a transacciones realizadas en línea a través de su sitio oficial en México. Esta oferta estará vigente hasta el 17 de abril de 2026 a las 23:59 horas.

En cuanto a las formas de pago, la plataforma señala que participan tarjetas de crédito y débito emitidas por instituciones financieras autorizadas. Además, se establece un límite de compra de hasta ocho boletos por transacción, como parte de las condiciones de la promoción.

Esta dinámica busca facilitar el acceso a eventos, incluidos conciertos y espectáculos en vivo, a través de compras digitales con beneficios específicos para los usuarios.

CA
 

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