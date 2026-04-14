La boletera Ticketmaster te tiene una gran noticia para esta semana si te gusta el rock en tu idioma. Desde ayer y hasta el viernes 17 de abril, la boletera cuenta con una campaña promocional que busca impulsar al rock latinoamericano con descuentos de hasta 50 por ciento en los boletos para conciertos en todo México y, por supuesto, Guadalajara no es la excepción.

Para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) hay 9 eventos con descuentos especiales de un total de 53 conciertos que son parte de la semana “Más rock por menos Lana” en Ticketmaster, un periodo comercial que tiene vigencia del 13 de abril de 2026 a partir de las 07:00 horas y hasta el 17 de abril de 2026 a las 23:59 horas, hora del centro de México.

¿Cómo participar en el Más rock por menos Lana de Ticketmaster?

Los términos y condiciones de la promoción incluyen a todas las tarjetas bancarias de crédito y débito emitidas por instituciones financieras legalmente constituidas. La compra máxima permitida es de ocho boletos por transacción. El beneficio consiste en un descuento aplicado de manera directa al momento de la compra y será válido únicamente para eventos, fechas y secciones participantes, los cuales deberán ser previamente consultados por el usuario.

La promoción aplica exclusivamente para compras en línea.

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Estos conciertos en Guadalajara tienen promoción por el "Más rock por menos Lana" de Ticketmaster

Café Quijano en el Teatro Estudio Cavaret

No te va a gustar en el Teatro Estudio Cavaret

Fobia en el Auditorio Telmex

Rawayana en el Auditorio Telmex

Hombres G en el Auditorio Telmex

Bruses en el C4 Concert House

Paté de Fuá en el Teatro Diana

Eliades Ochoa en el Teatro Diana

Jumbo en el Teatro Diana

Ingresa a la taquilla en línea con tu perfil y aparta tus boletos en cuanto antes.

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OB