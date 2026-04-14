El esperado regreso de BTS a los escenarios reactivó la emoción global de sus seguidores. Sin embargo, la nueva gira mundial de 12 meses dejó una pregunta inmediata: ¿por qué China, uno de sus mercados más grandes, no está incluida? La respuesta apunta a una restricción no oficial que China mantiene desde 2016 contra gran parte del entretenimiento proveniente de Corea del Sur. Esa medida ha afectado conciertos, series, películas y la expansión de artistas surcoreanos dentro del territorio chino.

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El origen del conflicto

Todo comenzó cuando Corea del Sur permitió a Estados Unidos desplegar el sistema antimisiles THAAD en su territorio. Aunque el sistema estaba diseñado para responder a amenazas de Corea del Norte, el gobierno chino aseguró que su radar podría utilizarse para vigilar zonas estratégicas de China.

Desde entonces, comenzaron medidas económicas y culturales que incluyeron restricciones a contenidos surcoreanos y presiones comerciales a empresas vinculadas con Seúl.

BTS y millones de fans chinos siguen esperando

Para muchos seguidores chinos de BTS, la única opción ha sido viajar al extranjero. Se esperaba que numerosos fans acudieran a Seúl para los conciertos iniciales de la gira. Otros miran con esperanza las fechas futuras en Hong Kong y Macao, territorios donde las restricciones no operan del mismo modo por contar con sistemas legales propios. También Taiwán aparece como una alternativa cercana para fans que desean ver al grupo sin viajar tan lejos.

China nunca reconoció oficialmente la prohibición

Uno de los puntos más llamativos del caso es que el gobierno chino no ha admitido públicamente la existencia de un veto formal. Voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores han señalado en distintas ocasiones que China no impide el intercambio cultural con Corea del Sur, siempre que sea “sano y beneficioso”.

Sin embargo, en la práctica, la presencia de artistas coreanos en grandes escenarios chinos sigue siendo muy limitada.

China impulsa actualmente su propio entretenimiento como herramienta de influencia global. Ejemplos recientes son tendencias virales, marcas nacionales y nuevos íconos pop internos.

AFP/ARCHIVO

Lo que sí está permitido en China

Aunque los grandes conciertos siguen siendo escasos, no todo está bloqueado. Algunos grupos de K-pop con integrantes no coreanos sí han logrado presentaciones. Además, tiendas temporales de mercancía oficial suelen atraer largas filas. En plataformas digitales chinas también existen series surcoreanas, aunque en catálogo reducido y generalmente con títulos antiguos. Las producciones más nuevas muchas veces circulan por vías no oficiales.

Cómo cambió la industria del K-pop sin China

La ausencia prolongada del mercado chino obligó a las empresas surcoreanas a reorganizar su estrategia.

Hoy, Japón se consolidó como mercado principal, mientras Estados Unidos y Norteamérica representan una de las mayores fronteras de crecimiento. Esto significa que China sigue siendo relevante, pero ya no es el centro absoluto de expansión para las compañías del sector.

Las recientes reuniones entre el presidente surcoreano Lee Jae Myung y Xi Jinping reactivaron rumores sobre una posible apertura gradual. Sin embargo, las señales indican que cualquier cambio será lento. Mientras tanto, BTS sigue conquistando estadios globales, con China todavía mirando desde fuera.

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BB