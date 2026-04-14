Adrián Marcelo apoya a cineasta mexicano con viaje a Cannes

A través de X, Wicho Rivera buscó fondos para presentar su proyecto Metaleros vs Testigos de Jehová el cual fue ganador del premio Pitch de Género Fantástico en el Festivail Internacional de Cine de Guadalajara (FICG). La obra, que fue concebida junto a Cabe Tejeda, representará a México en el Marché du Film de Cannes, el cual se celebra anualmente de manera paralela al Festival de Cine de Cannes.

En el Marché du Film de Cannes se presentan miles de películas y proyectos cinematográficos de todo el mundo, por lo que sirve de punto de encuentro para profesionales del séptimo arte. En él se reúnen diferentes actores de la industria audiovisual con el objetivo de establecer conexiones y organizar modelos de colaboración, coproducción, financiación y distribución.

Metaleros vs Testigos de Jehová fue definido como un proyecto que logra un punto en común de dos referencias: Mirreyes contra Godinez y La masacre de Texas. La obra que cabría dentro del horror comedy presentará la historia de tres amigos que conforman una banda de metal y por ello se enfrentarán a diversos prejuicios del fanatismo religioso.

Adrián Marcelo apoya al proyecto cinematográfico

Luego de haber triunfado en el Pitch de Género Fantástico en el FICG, Wicho Rivera mandó un par de mensajes solicitando ayuda económica para poder viajar a presentar el proyecto cinematográfico. El realizador cinematográfico etiquetó a Guillermo del Toro y a Adrián Marcelo buscando que alguno pudiese tomar en bien la petición, y el primero que respondió fue el comediante.

Así lo pidió Rivera:

Hola @adrianm10, en Mayo voy a representar a México en el festival de Cannes con mi proyecto, estoy buscando apoyos para mi vuelo de regreso ya que es un viaje muy caro que como cinéfilo te puedes imaginar, estaría chido contar con tu apoyo y que tengas un cameo en la peli!

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¿Cuánto aportó Adrián Marcelo?

Mensaje que respondió poco después Adrián Marcelo con un corto y esperanzador mensaje: "Cuenta con eso. Pásame tu cuenta y te mando lo que pueda. Muchísimo éxito" escribió el comediante antes de realizar una transferencia de 35 mil pesos a la cuenta de Wicho Rivera con motivo de apoyar al proyecto cinematográfico.

Hasta el momento no se sabe si el comediante tendrá el cameo que fue ofrecido por Wicho Rivera en Metaleros vs Testigos de Jehová.

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OB