Nodal habría demandado a Cazzu por irregularidades en la manutención, según Pati Chapoy

Tal parece que la relación entre Cazzu y Christian Nodal es más complicada de lo que han dejado ver ante los medios. Durante la más reciente edición del programa matutino Ventaneando, la periodista y presentadora Pati Chapoy aseguró que el cantante de regional mexicano demandó a la madre de su hija debido a problemas relacionados con la manutención.

Según explicó Chapoy, la supuesta denuncia fue interpuesta por Nodal en un juzgado familiar de Jalisco , ante el cual él “comparece en ejercicio de la patria potestad y representación de su menor hija”.

¿Por qué Nodal demanda a Cazzu?

La comunicadora afirmó que, de acuerdo con el equipo legal de Nodal, él asegura haber aportado más de 12 millones de pesos para su hija de tan solo dos años en un lapso de 13 meses , esto a pesar de que Cazzu, en diferentes ocasiones, ha declarado que no recibe la manutención justa.

Además, durante la emisión del programa, Pati destacó que supuestamente la trapera había solicitado que el pago mensual fuera entregado en efectivo y que estos depósitos se realizaban a través de terceros en Argentina.

“12 millones de pesos, que Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo”, expresó Chapoy.

“¿Para qué? Pues para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo”, agregó.

La versión de Chapoy indica que Nodal acusó a Cazzu de fraude, pues las cantidades señaladas estaban destinadas a los gastos de la menor. Ante ello, la periodista cuestionó: “La niña tiene dos años, ¿cuánto puede consumir?”

Chapoy presentó un supuesto documento en el que el sonorense redactó su denuncia , destacando que, además, desea participar en todas las decisiones relacionadas con la crianza de la menor y en cualquier aspecto que influya en su futuro, por lo que solicita la intervención de las autoridades.

