Este jueves 4 de diciembre Netflix tiene tres lanzamientos en su programación, se trata de tres series de diferente género que sin duda captará la atención de sus suscriptores. Disfruta de cualquiera de estos nuevos contenidos después de tus actividades cotidianas, desde el confort de tu casa.

Los Abandonados. ESPECIAL/NETFLIX.

Los Abandonados

Es una serie western de drama que ya está disponible en Netfllix. Territorio de Washington, 1854. Las matriarcas de dos familias muy distintas —una llena de privilegios y que está unida por la sangre, y la otra formada por huérfanos y marginados con un vínculo que se basa en el amor y la necesidad— ven sus destinos entrelazados por dos crímenes, un secreto terrible, un amor prohibido y un terreno con yacimientos de plata. Con las actuaciones de Lena Headey, Gillian Anderson, Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia Del Riego, Lucas Till, Aisling Franciosi.

Que así sea: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Que así sea: Temporada 2

Es una serie de drama y thriller de Tailandia que ya se puede ver en Netflix. Un grupo de jóvenes ambiciosos cuyos negocios emergentes fracasaron buscan una segunda oportunidad: deciden hacerle un cambio de imagen a un templo budista no reconocido. Dirigida por Wattanapong Wongwan y las actuaciones de Pachara Chirathivat, Achiraya Nitibhon, James Teeradon Supapunpinyo.

Estado de fuga 1986

Es una serie de drama y thriller de Colombia que hoy se estrena en Netflix. Inspirada en la masacre del restaurante Pozzetto ocurrida en Bogotá en 1986, se narra la historia de amistad que se convierte en una pesadilla, entre Jeremías, un veterano de guerra obsesionado con el poder de la palabra, y León, un joven aspirante a escritor a quien la ficción lo lleva a confundir la realidad. León descubrirá que Jeremías, su amigo y mentor, fue el autor de una masacre, pero no recuerda qué ocurrió los días previos al crimen ni qué tan cerca estuvo de participar. Mientras intenta reconstruir su memoria, se adentra en los laberintos de la mente del asesino y confronta sus propios abismos. Dirigida por Carlos Moreno, escrita por Ana María Parra y las actuaciones de Andrés Parra, Carolina Gómez, José Restrepo.

XM