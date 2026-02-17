Los Therians conquistan las redes con memes; estos son los mejores (FOTOS)

De entre todos los temas que se han vuelto virales en febrero en redes sociales destaca uno nuevo e insospechado: los Therians. El movimiento fascina a ciertas personas, preocupa a otras y les parece gracioso a muchas más.

De manera muy reduccionista se pudiera decir que los Therians son personas que se identifican de manera profunda como animales, adoptando tanto su apariencia como su comportamiento, especialmente de gatos, perros y otras especies domésticas que se desplazan en cuatro patas.

Son distinguidos por los accesorios que utilizan para personificarse de entre los que destacan máscaras, colas de pelo sintético, collares, correas, guantes y calcetines diseñados para parecer patas con garras y pelaje. Aunque quizá lo más importante sea la actuación de dichos animales; especialmente intentando representar los hábitos instintivos de los animales como pudiera ser olfatear, aullar, ladrar, maullar e incluso morder, como veremos más adelante.

Este fenómeno comenzó a ganar fuerza en ciudades de Uruguay y Argentina, y rápidamente se extendió a varios países de Latinoamérica. Sin embargo, su popularidad se disparó luego de que una madre denunciara un presunto ataque de miembros de esta comunidad a su hija al salir de la escuela. El momento ha generado un fuerte debate en redes sociales.

Sin embargo, alejado de la seriedad, el término Therian no tardó en convertirse en un meme recurrente en plataformas como X (antes Twitter). A continuación te mostramos las mejores creaciones de la inventiva en dicha red social:

El Mejor Therian de mi época... pic.twitter.com/f6DsLIwWo6— Más Ciencia (@MsCiencia2) February 17, 2026

la primera therian de méxico pic.twitter.com/lui3z4wIhF— Your favorite reference, baby (@imdors) February 16, 2026

Gracias a los therian puedo ser un ácaro para estar en mi cama todo el tiempo �� pic.twitter.com/uWUG2zbKhz— ���� México Mágico ✨ (@MexicoMagico) February 17, 2026

Mi compa si fuera Therian pic.twitter.com/JpoPbT85x2— ���� México Mágico ✨ (@MexicoMagico) February 17, 2026

La primera Therian que conocí pic.twitter.com/G6cgGp7Psd— JP (@Juampachabal03) February 15, 2026

Te puede interesar: Esta es la mejor cafetería de Guadalajara, según The Worlds 100 Best Coffee Shops

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

