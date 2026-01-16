La esperada película “La Virgen de la Tosquera” ha comenzado a generar gran expectación entre el público por su profundo contenido religioso, cultural y humano. El filme, basado en los cuentos “El carrito” y "La Virgen de la Tosquera" del libro “Los peligros de fumar en la cama” (2009) de la reconocida escritora argentina Mariana Enríquez busca crear una experiencia distinta al cine de terror tradicional.

La película, dirigida por Laura Casabé “Los que vuelven” (2019) y estrenada ayer en Argentina, ofrece una mirada oscura y crítica sobre la realidad social del país a través de situaciones reales, conflictos sociales y emociones profundas, abordando temas como la marginalidad, la violencia, la fe y el deseo, en sintonía con el estilo característico de los cuentos de Enríquez.

La cinta brinda la oportunidad de ver cómo la literatura contemporánea argentina se traslada al cine. YOUTUBE/Filmax

Con las actuaciones de Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa e Isabel Bracamonte, la historia se sitúa en un entorno rural donde el pueblo está profundamente marcado por la fe y los milagros. En este contexto, la religión no solo atraviesa la vida espiritual de sus habitantes, sino que también influye en su cultura y en los vínculos entre las personas.

La producción, escrita por Benjamín Naishtat y que mezcla drama con espiritualidad, brinda la oportunidad de ver cómo la literatura contemporánea argentina se traslada al cine, conservando el tono crudo y visceral característico de la autora original.

¿De qué trata “La virgen de la Tosquera”?

Durante el verano de 2001 en Argentina y tras el estallido de violencia que derivó en una profunda crisis económica y social, tres amigas inseparables —Natalia, Mariela y Josefina— quienes viven en las afueras de Buenos Aires, se enamoran perdidamente de Diego, su amigo de toda la vida, sin embargo, la aparición de Silvia, una joven mayor y más experimentada, capta rápidamente la atención de Diego.

Es entonces cuando las tres amigas se ven obligadas a enfrentar el rechazo y el desamor. Pese a ello, Natalia, con la ayuda de su abuela Rita, decide recurrir a un conjuro contra Diego y Silvia, apelando a macumbas vernáculas. A partir de ese ritual, algo nuevo y perturbador comienza a manifestarse en su interior, lo que la conduce hacia un desenlace crudo e inevitable.

Escena de la película "La virgen de la Tosquera". YOUTUBE/Filmax

¿Quién es Mariana Enríquez?

Mariana Enríquez es una de las autoras argentinas más reconocidas del terror y el realismo oscuro contemporáneo. Forma parte de la «nueva narrativa argentina» y es considerada una de las autoras más destacadas de la narrativa argentina contemporánea.

Su literatura se centra en el terror, pero no se limita a lo fantástico ni a lo sobrenatural, su obra surge de la cruda realidad social argentina, abordando temas como la dictadura, la violencia de género, la marginalidad y la muerte a través de una mirada que combina la religión, lo esotérico y lo cotidiano en escenarios de Buenos Aires, en donde la autora construye atmósferas inquietantes, intensas y profundamente viscerales.

¿Cuándo es su estreno en México?

La película llegará a los cines del país el próximo 22 de enero.

