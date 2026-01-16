Razzies 2026: TODOS los nominados a lo PEOR en cine del año

Los premios Golden Raspberry, conocidos popularmente como los Razzies, dieron a conocer este martes a los nominados de su edición 2026. Como cada año, el anuncio coloca en el centro de la conversación a varias de las películas más comentadas del último ciclo cinematográfico, muchas de ellas objeto de fuertes críticas.

Desde su creación como una parodia de los premios Oscar, estos galardones han mantenido su enfoque en señalar lo que consideran los trabajos más débiles del cine comercial. En esta edición, la lista vuelve a incluir producciones respaldadas por grandes estudios y nombres consolidados de la industria, lo que ha generado nuevas discusiones sobre el desgaste de ciertas fórmulas y franquicias de alto presupuesto.

Entre los títulos que concentran mayor atención se encuentra “Blancanieves”, una nueva versión del clásico que acumuló múltiples nominaciones, incluida la de Peor Película. A esta se suman “El estado eléctrico”, dirigida por los hermanos Russo, y “La guerra de los mundos”, proyectos que no lograron una recepción favorable ni entre el público ni entre la crítica especializada.

A continuación, se presenta la lista completa de nominados a los Golden Raspberry Awards 2026:

Peor Película

El estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Tierras perdidas

Blanca Nieves

La guerra de los mundos

Peor Actor

Dave Bautista – Tierras perdidas

Scott Eastwood – Alarum

Ice Cube – La guerra de los mundos

Jared Leto – Tron: Ares

The Weeknd – Más allá de los reflectores

Peor Actriz

Ariana DeBose – Amor explosivo

Heather Graham – Gunslingers

Milla Jovovich – Tierras perdidas

Rebel Wilson – Bride Hard

Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31

Peor Actriz de Reparto

Anna Chlumsky – Bride Hard

Gal Gadot – Blancanieves

Eiza González – La fuente de la juventud

Amara Okereke – Tierras perdidas

Isis Valverde – Alarum

Peor Reparto

Los siete enanos artificiales – Blancanieves

Nicolas Cage – Gunslingers

Stephen Dorff – Bride Hard

Greg Kinnear – Off the Grid

Sylvester Stallone – Alarum

Peor Director

Paul W. S. Anderson – Tierras perdidas

Rich Lee – La guerra de los mundos

Joe y Anthony Russo – El estado eléctrico

Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Marc Webb – Blancanieves

Peor Guion

El estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Tierras perdidas

Blancanieves

La guerra de los mundos

Peor remake, secuela o reboot

Five Nights at Freddy’s 2

Pitufos

Blanca Nieves

Star Trek: Section 31

La guerra de los mundos

Peor Combo en Pantalla

Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves

Ariana DeBose y Ke Huy Quan – Amor explosivo

Robert De Niro y Robert De Niro – The Alto Knights: Mafia y poder

Ice Cube y su cámara de Zoom – La guerra de los mundos

