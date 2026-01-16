Viernes, 16 de Enero 2026

Razzies 2026: TODOS los nominados a lo PEOR en cine del año

Entre los títulos que concentran mayor atención se encuentra “Blancanieves”

Por: Brenda Barragán

Los proyectos que no lograron una recepción favorable ni entre el público ni entre la crítica especializada. ESPECIAL/DISNEY

Los premios Golden Raspberry, conocidos popularmente como los Razzies, dieron a conocer este martes a los nominados de su edición 2026. Como cada año, el anuncio coloca en el centro de la conversación a varias de las películas más comentadas del último ciclo cinematográfico, muchas de ellas objeto de fuertes críticas.

Desde su creación como una parodia de los premios Oscar, estos galardones han mantenido su enfoque en señalar lo que consideran los trabajos más débiles del cine comercial. En esta edición, la lista vuelve a incluir producciones respaldadas por grandes estudios y nombres consolidados de la industria, lo que ha generado nuevas discusiones sobre el desgaste de ciertas fórmulas y franquicias de alto presupuesto.

Entre los títulos que concentran mayor atención se encuentra “Blancanieves”, una nueva versión del clásico que acumuló múltiples nominaciones, incluida la de Peor Película. A esta se suman “El estado eléctrico”, dirigida por los hermanos Russo, y “La guerra de los mundos”, proyectos que no lograron una recepción favorable ni entre el público ni entre la crítica especializada.

A continuación, se presenta la lista completa de nominados a los Golden Raspberry Awards 2026:

Peor Película

  • El estado eléctrico
  • Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
  • Tierras perdidas
  • Blanca Nieves
  • La guerra de los mundos
 ESPECIAL
Peor Actor

  • Dave Bautista – Tierras perdidas
  • Scott Eastwood – Alarum
  • Ice Cube – La guerra de los mundos
  • Jared Leto – Tron: Ares
  • The Weeknd – Más allá de los reflectores
ESPECIAL
Peor Actriz

  • Ariana DeBose – Amor explosivo
  • Heather Graham – Gunslingers
  • Milla Jovovich – Tierras perdidas
  • Rebel Wilson – Bride Hard
  • Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31
ESPECIAL 
Peor Actriz de Reparto

  • Anna Chlumsky – Bride Hard
  • Gal Gadot – Blancanieves
  • Eiza González – La fuente de la juventud
  • Amara Okereke – Tierras perdidas
  • Isis Valverde – Alarum
 ESPECIAL
Peor Reparto

  • Los siete enanos artificiales – Blancanieves
  • Nicolas Cage – Gunslingers
  • Stephen Dorff – Bride Hard
  • Greg Kinnear – Off the Grid
  • Sylvester Stallone – Alarum
 ESPECIAL
Peor Director

  • Paul W. S. Anderson – Tierras perdidas
  • Rich Lee – La guerra de los mundos
  • Joe y Anthony Russo – El estado eléctrico
  • Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
  • Marc Webb – Blancanieves

Peor Guion

  • El estado eléctrico
  • Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
  • Tierras perdidas
  • Blancanieves
  • La guerra de los mundos
 ESPECIAL
Peor remake, secuela o reboot

  • Five Nights at Freddy’s 2
  • Pitufos
  • Blanca Nieves
  • Star Trek: Section 31
  • La guerra de los mundos
ESPECIAL
Peor Combo en Pantalla

  • Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves
  • Ariana DeBose y Ke Huy Quan – Amor explosivo
  • Robert De Niro y Robert De Niro – The Alto Knights: Mafia y poder
  • Ice Cube y su cámara de Zoom – La guerra de los mundos
 ESPECIAL
