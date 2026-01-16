Razzies 2026: TODOS los nominados a lo PEOR en cine del año

Los premios Golden Raspberry, conocidos popularmente como los Razzies, dieron a conocer este martes a los nominados de su edición 2026. Como cada año, el anuncio coloca en el centro de la conversación a varias de las películas más comentadas del último ciclo cinematográfico, muchas de ellas objeto de fuertes críticas.Desde su creación como una parodia de los premios Oscar, estos galardones han mantenido su enfoque en señalar lo que consideran los trabajos más débiles del cine comercial. En esta edición, la lista vuelve a incluir producciones respaldadas por grandes estudios y nombres consolidados de la industria, lo que ha generado nuevas discusiones sobre el desgaste de ciertas fórmulas y franquicias de alto presupuesto.Entre los títulos que concentran mayor atención se encuentra “Blancanieves”, una nueva versión del clásico que acumuló múltiples nominaciones, incluida la de Peor Película. A esta se suman “El estado eléctrico”, dirigida por los hermanos Russo, y “La guerra de los mundos”, proyectos que no lograron una recepción favorable ni entre el público ni entre la crítica especializada.A continuación, se presenta la lista completa de nominados a los Golden Raspberry Awards 2026:BB