Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 16 al 18 de enero

El movimiento de los planetas y la entrada de Venus en Acuario marcan un cambio importante en la energía del zodiaco.

De acuerdo con la astróloga Mizada Mohamed, este fin de semana del 16 al 18 de enero, habrá algunos signos que estarán especialmente favorecidos por la suerte, las oportunidades y los avances rápidos, tanto en lo económico como en lo profesional y personal.

No todos los signos tendrán la misma racha, pero los siguientes destacan porque todo parece alinearse a su favor.

Tauro

Tauro también está entre los más favorecidos. Se marcan buenas noticias económicas, pagos que llegan o proyectos que por fin se destraban. Con Venus en Acuario, la comunicación y las negociaciones fluyen mejor, lo que permite cerrar acuerdos importantes y dar pasos firmes hacia algo propio.

Géminis

Géminis entra en una racha muy favorable gracias al movimiento de los planetas en Acuario. Esto le da ventaja en negociaciones, juntas y temas de trabajo. Es un momento ideal para cerrar acuerdos, resolver problemas pendientes y avanzar más rápido de lo esperado.

Leo

Leo tendrá un fin de semana especialmente afortunado gracias a su magnetismo y a una intuición muy afinada. Se abren puertas en lo laboral, llegan oportunidades importantes y también se marca la llegada de dinero o una mejora en su situación económica.

Libra

Libra encabeza la lista de los más afortunados. Con Venus, su planeta regente, entrando en Acuario, la suerte se activa en todos los frentes: dinero, amor y nuevos proyectos. Es un momento ideal para liberarse de ataduras, iniciar algo por cuenta propia y tomar decisiones que pueden cambiar su rumbo de manera muy positiva.

Sagitario

Sagitario vive una racha muy poderosa. Según Mizada Mohamed, todo lo que comience en estos días está marcado con éxito, triunfo y abundancia. Además, su intuición lo ayudará a alejarse de personas o situaciones que ya no le aportan nada, dejando espacio para nuevas oportunidades.

MF