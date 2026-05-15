The Boys llega a Cinépolis con su capítulo final: ¿Cuándo se estrena?

El desenlace de The Boys dará el salto a la pantalla grande. La cadena Cinépolis confirmó que el último capítulo de la popular serie será proyectado en sus salas en formato 4DX , ofreciendo a los fans una experiencia inmersiva para despedir una de las producciones más irreverentes de los últimos años.

El estreno está programado para el próximo 20 de mayo, aunque hasta ahora no se han revelado horarios específicos ni detalles sobre la preventa de boletos. Aun así, el anuncio ha generado expectativa entre los seguidores, que esperan vivir el final con efectos de movimiento, vibración y ambientación sensorial.

De momento, la exhibición ha sido confirmada únicamente para México, aunque no se descarta que la iniciativa se extienda a otros países de Latinoamérica en los próximos días.

¿Cuánto costará ver el final de The Boys en 4DX?

Aunque Cinépolis no ha anunciado el precio oficial, es posible estimar el costo con base en funciones similares en formato 4DX, cuyos boletos suelen oscilar entre los $180 y $250 pesos , dependiendo de la ciudad y el complejo.

Este formato se caracteriza por incorporar efectos físicos sincronizados con la proyección, como movimientos de las butacas, viento, agua y vibraciones, lo que podría potenciar las escenas de acción y violencia que caracterizan a la serie.

En cuanto a los horarios, es probable que las funciones se alineen con estrenos nocturnos o eventos especiales, considerando que se trata de un capítulo final altamente esperado.

Una despedida a lo grande para una serie sin filtros

Desde su estreno, The Boys se ha distinguido por ofrecer una visión cruda y satírica del mundo de los superhéroes, cuestionando la idea tradicional de figuras heroicas.

La historia plantea un escenario donde los superpoderosos —agrupados en “Los Siete”— son tratados como celebridades y figuras casi divinas, mientras ocultan abusos de poder y corrupción bajo la fachada de heroísmo corporativo, liderados por la poderosa empresa Vought.

En este contexto, un grupo de humanos decide enfrentarlos para exponer la verdad, dando forma a una narrativa cargada de crítica social, humor negro y violencia explícita.

El salto del capítulo final a las salas de cine no solo refuerza el impacto cultural de la serie, también apuesta por transformar su desenlace en un evento colectivo, donde los fans podrán compartir la experiencia en un entorno inmersivo.

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TG