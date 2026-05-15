Viernes, 15 de Mayo 2026

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Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 15 al 17 de mayo

La energía lunar favorecerá la intuición, las decisiones importantes y el cierre de ciclos que permitirán abrir nuevos caminos

Por: Moisés Figueroa

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus horóscopos para el fin de semana del 16 al 17 de mayo, periodo que llegará con movimientos importantes en el amor, la economía, la familia y las oportunidades personales para cada signo del zodiaco. ESPECIAL

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus horóscopos para el fin de semana del 16 al 17 de mayo, periodo que llegará con movimientos importantes en el amor, la economía, la familia y las oportunidades personales para cada signo del zodiaco. ESPECIAL

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus horóscopos para el fin de semana del 16 al 17 de mayo, periodo que llegará con movimientos importantes en el amor, la economía, la familia y las oportunidades personales para cada signo del zodiaco.

La energía lunar favorecerá la intuición, las decisiones importantes y el cierre de ciclos que permitirán abrir nuevos caminos.

Aries

Durante este fin de semana, la paciencia será clave para Aries. Aunque suele actuar con rapidez y buscar resultados inmediatos, será importante mantener la calma para concretar negociaciones, acuerdos o asuntos laborales pendientes. También se visualizan noticias positivas relacionadas con la economía de un integrante de la familia.

Tauro

Tauro tendrá la intuición y la percepción más desarrolladas de lo habitual. Los sueños y las señales del universo podrían marcar el rumbo de decisiones importantes. La energía de la luna en su signo favorecerá la claridad emocional y espiritual, ayudándole a identificar cuál es el mejor camino a seguir en los próximos días.

Cáncer

La experiencia, la entrega y el compromiso de Cáncer serán reconocidos durante este fin de semana. Se aproxima una reunión, celebración o evento importante donde recibirá muestras de cariño, reconocimiento o incluso recompensas que llenarán su corazón de alegría. Además, es un excelente momento para iniciar proyectos propios.

Leo

Leo vivirá días de intensidad emocional y movimiento. Llegan cambios importantes en temas económicos y profesionales que le darán mayor libertad para realizar compras, saldar pendientes o retomar planes que estaban detenidos. Será un periodo favorable para disfrutar, amar y dejarse llevar por nuevas experiencias.

Virgo

Todo aquello que Virgo visualice y trabaje con disciplina tendrá grandes posibilidades de materializarse. Será un fin de semana lleno de actividades, reuniones y conexiones con personas que vibran en la misma frecuencia. También podrían llegar buenas noticias relacionadas con el hogar o la familia.

Libra

Para Libra comienza una etapa de desbloqueo y abundancia. Situaciones que parecían detenidas finalmente comenzarán a avanzar con rapidez, especialmente en temas económicos, laborales y sociales. Este movimiento le permitirá liberarse de algunas presiones financieras que venía cargando desde hace tiempo.

Escorpión

La vida comenzará a acomodarse a favor de Escorpio, pero también será momento de actuar con inteligencia y determinación. Recordar todo lo que ha superado servirá como impulso para reconocer su crecimiento personal. Este fin de semana traerá reconocimiento, satisfacción y recompensas por el esfuerzo realizado.

Sagitario

La rueda de la fortuna estará del lado de Sagitario. Será momento de actuar sin miedo, confiar más en la intuición y dejar de prestar atención a críticas o comentarios ajenos. El fin de semana será especialmente positivo para temas familiares y económicos, con noticias alentadoras y nuevas oportunidades.

Capricornio

Capricornio vivirá un periodo de abundancia integral, tanto en lo material como en lo emocional y espiritual. La armonía, la paz y la estabilidad comenzarán a reflejarse en áreas importantes como el trabajo, la economía y la vida profesional. También se fortalecen la intuición y la percepción.

Acuario

Acuario deberá evitar desgastarse en problemas sin importancia. Este fin de semana será ideal para enfocarse en sus metas y responsabilidades sin distraerse con conflictos externos. La energía estará encaminada hacia el éxito, la realización personal y el cumplimiento de sueños importantes.

Piscis

Piscis tendrá un fin de semana rodeado de alegría y convivencia familiar. Se visualizan reuniones con seres queridos y noticias positivas relacionadas con un integrante de la familia. Además, llegan mejoras en cuestiones económicas que traerán tranquilidad y estabilidad en los próximos días.

MF

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