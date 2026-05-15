Inicia el fin de semana y este viernes 15 de mayo Netflix estrena nuevos contenidos para sus suscriptores, quienes pueden verlos a partir de hoy y durante el fin de semana en su espacio favorito desde el confort de su casa. Revisa las historias y decídete por la mejor para tu entretenimiento audiovisual.

Berlín y la dama del armiño

Es una serie española de acción y drama que ya está disponible en Netflix. Berlín y Damián reúnen a la banda en Sevilla para llevar a cabo un gran plan: Fingir el robo de “La dama del armiño”. Pero los verdaderos objetivos de esta farsa son el duque de Málaga y su mujer, quienes creen poder chantajear a Berlín. Lo que no imaginan es que este desafío despertará su lado más oscuro y su sed de venganza. Con Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández.

El Choque. ESPECIAL/NETFLIX.

El Choque

Es una película documental que ya se puede ver en Netflix. Un vehículo a unos 160 kilómetros por hora se estrella contra un edificio en Strongsville, Ohio, y mueren dos de los tres ocupantes. La conductora Mackenzie Shirilla, de 17 años, su novio Dom y su amigo Davion regresaban de una fiesta cuando ocurrió lo impensado. Pero a medida que avanza la investigación, lo que en un principio parecía ser un trágico accidente empieza a perfilarse como un crimen premeditado. El Choque profundiza en la volátil relación de la pareja, analiza las versiones contradictorias de aquella fatídica noche y explora cómo un impacto mortal se transforma en un asesinato a sangre fría. Dirigido por Gareth Johnson.

The Wonderfoois. ESPECIAL/NETFLIX.

The Wonderfoois

Es una serie de acción, comedia, avenura y ciencia ficción que se lanza en Netflix. Ambientada en 1999, la historia es sobre un grupo disparatado que, tras adquirir superpoderes de forma inesperada, une fuerzas para enfrentar a villanos que amenazan la paz mundial. Con las actuaciones de Park Eun-bin, Cha Eun-woo, Choi Dae-hoon, Im Seong-jae, Kim Hae-sook, Son Hyun-joo.

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