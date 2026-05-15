Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo, le abre las puertas a nuevos proyectos cinematográficos de distintas categorías, además de sus propios proyectos originales, renovando su catálogo constantemente.

Uno de los géneros más populares y uno de los más aclamados de la plataforma es el True Crime, es decir, historias de crímenes de la vida real, y recientemente llegó a Netflix una de las producciones más esperadas este mes.

La nueva miniserie de True Crime

El choque, dirigida por Gareth Johnson, es una serie documental dividida en tres episodios, que relata la experiencia de una joven que estrelló su coche contra un edificio, provocando la muerte de sus dos acompañantes. No obstante, nada es lo que parece, pues lejos de ser un accidente, es realmente un caso de asesinato.

La miniserie tiene una duración total de hora y media, y llegó al streaming este viernes 15 de mayo, y sigue el caso de la vida real, ocurrido en 2022, de Mackenzie Shirilla, de 17 años, quien justamente asesinó a su novio y a su amigo estrellándose contra un edificio.

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Por su parte, el realizador dividió la historia en tres partes: los hechos, la instrucción policial y el juicio, y llama bastante la atención porque combina archivos reales del caso, testimonios de los conocidos de los afectados, y grabaciones de las escenas.

Material de archivo integrado

Como ya se mencionó, se integran testimonios de familiares y amigos de los implicados, además de mensajes de texto rescatados, videos de TikTok de Mackenzie con los que se va definiendo su personalidad, y que así el público se familiarice con su forma de ser que tiene un trasfondo oscuro.

Por otro lado, el director también incluye los testimonios policiales, las evidencias encontradas por los peritos forenses y grabaciones del juicio, r ecopilando toda la información en una producción que busca exponer y visibilizar el caso de forma cruda y concisa, sin tintes dramáticos.

Puedes ver el tráiler aquí:

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