A lo largo del año el cine de terror ha entregado piezas interesantes, ahora en los estrenos de la semana se encuentra la película Terror en Shelby Oaks, perfecta para ver en la pantalla grande.

Terror en Shelby Oaks. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Doce años después de la desaparición de su hermana, líder de un equipo paranormal, Mia Brennan descubre una inquietante cinta que sugiere que el demonio de su infancia podría ser real.

Decidida a encontrar respuestas, se adentrará en una aterradora investigación que revela un horror oculto en las sombras.

Terror en Shelby Oaks. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Los productores recaudaron más de un millón 300 mil dólares a través de la plataforma Kickstarter, recibiendo donaciones de casi 15 mil personas.

Terror en Shelby Oaks

(Shelby Oaks)

De Chris Stuckmann.

Con Brendan Sexton, Sara Durn, Camille Sullivan, Sarah Durn, Caisey Cole.

Estads Unidos, 2024.

XM