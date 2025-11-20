Los aficionados al terror y el suspenso la película mexicana Tormento es una de las opciones para ver en una sala de cine.

Tormento. ESPECIAL/VIDEOCINE.

El largometraje está basado en la película original Morgue de 2019 escrita por Hugo J. Cardozo. La historia sigue a Brenda, una exhausta guardia de seguridad, quien es transferida a una morgue.

En su primera noche, Brenda descubre que las sombras y los silencios ocultan una pesadilla de la que quizá no hay retorno.

Tormento

De Olallo Rubio.

Con Natalia Solián, Hozé Melendez, Fernando Banda.

México, 2025.

