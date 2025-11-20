Los aficionados al terror y el suspenso la película mexicana Tormento es una de las opciones para ver en una sala de cine.El largometraje está basado en la película original Morgue de 2019 escrita por Hugo J. Cardozo. La historia sigue a Brenda, una exhausta guardia de seguridad, quien es transferida a una morgue.En su primera noche, Brenda descubre que las sombras y los silencios ocultan una pesadilla de la que quizá no hay retorno. De Olallo Rubio.Con Natalia Solián, Hozé Melendez, Fernando Banda.México, 2025.XM