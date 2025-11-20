Jueves, 20 de Noviembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Tormento”

Si te gusta el cine de terror mexicano actual la película Tormento es una opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Tormento" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Los aficionados al terror y el suspenso la película mexicana Tormento es una de las opciones para ver en una sala de cine.

Tormento. ESPECIAL/VIDEOCINE.

El largometraje está basado en la película original Morgue de 2019 escrita por Hugo J. Cardozo. La historia sigue a Brenda, una exhausta guardia de seguridad, quien es transferida a una morgue.

Tormento. ESPECIAL/VIDEOCINE.

En su primera noche, Brenda descubre que las sombras y los silencios ocultan una pesadilla de la que quizá no hay retorno.

Tormento

De Olallo Rubio.

Con Natalia Solián, Hozé Melendez, Fernando Banda.

México, 2025.

