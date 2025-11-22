Sábado, 22 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopos Chino: Predicciones mágicas del 23 al 29 de noviembre

Esta semana será un periodo de cambios para cada animal del zodiaco chino; conoce lo que enfrentarás según la astrología oriental

Por: Yahaira Chagollan

Conoce cómo te irá en la semana según tu animal del horóscopo chino. ESPECIAL

Conoce cómo te irá en la semana según tu animal del horóscopo chino. ESPECIAL

RATA

Esta semana se abre un camino de movimiento y cambio. La energía astral te impulsa a actuar con rapidez y precisión, sobre todo en temas laborales. Si te atreves a mostrar tu ingenio, surgirán oportunidades valiosas. En el amor, la comunicación sincera permitirá avanzar y sanar viejas tensiones. Procura descansar y no cargar sobre tus hombros más responsabilidades de las necesarias.

BUEY

El universo te invita a salir de la rigidez y adaptarte a nuevas circunstancias. No se trata de correr, sino de avanzar con paciencia y método. En el trabajo, tu disciplina te ayudará a concretar paso a paso tus objetivos. Las relaciones afectivas requieren comprensión y escucha activa. Un cambio de ambiente o una actividad relajante será clave para recuperar armonía interior.

TIGRE

Es una semana de fuerza y determinación. Tu carisma se intensifica y te permite liderar con seguridad. Si actúas desde la autenticidad, atraerás apoyo, reconocimiento y alianzas poderosas. En el amor, la pasión se mezcla con espontaneidad y conversaciones profundas. Los proyectos físicos, deportivos o creativos te devolverán entusiasmo y claridad mental.

CONEJO

La energía externa puede resultar intensa, por lo que será fundamental mantener el equilibrio emocional. No te apresures a resolver todo; prioriza el bienestar personal y el avance constante. En el amor, la tolerancia y la empatía permitirán evitar fricciones innecesarias. La introspección, la meditación o el silencio consciente abrirán caminos de intuición y lucidez.

DRAGÓN

Tu signo vive una semana de impulso máximo. Los logros llegan con fuerza siempre que actúes con nobleza y claridad. El universo multiplica tu esfuerzo y te coloca en situaciones favorables. En el amor, el entusiasmo y la confianza fortalecen la conexión de pareja. Liderar, enseñar, asesorar o guiar a otros será especialmente satisfactorio. Solo cuida no desgastarte por exceso de actividad.

SERPIENTE

Las ideas fluyen con brillantez y tu intuición se vuelve más certera. Es un ciclo ideal para planificar, negociar o redefinir estrategias. En lo emocional, salen a la luz verdades que liberan y te permiten avanzar sin peso. Las relaciones afectivas mejorarán si eliges escuchar más y reaccionar menos. Toma tiempo para analizar tus pasos con la serenidad que te caracteriza.

CABALLO

La vitalidad se eleva y te sientes con energía para avanzar con decisión. El trabajo en equipo, las reuniones o los encuentros sociales pueden traer resultados importantes. En el amor, se reactiva la conexión emocional y se avivan sentimientos intensos. Actividades físicas o contacto con la naturaleza te devolverán equilibrio y frescura mental. Mantén un ritmo realista para no prometer más de lo que puedes cumplir.

CABRA

La semana despierta emociones profundas, por lo que será clave rodearte de ambientes armoniosos y personas que te inspiren paz. Tu creatividad se potencia y cualquier actividad artística o contemplativa te hará sentir pleno. En el amor, las conversaciones sinceras generan confianza y comprensión mutua. Evita sobrecargarte con tareas, ruidos o presiones externas.

MONO

Tu chispa natural te permite brillar con espontaneidad y astucia. Los contactos profesionales o sociales pueden abrir nuevas puertas. En el amor, el humor será tu mejor aliado para disolver tensiones y acercar corazones. El cuerpo responde bien a la actividad moderada y al movimiento constante. Evita la dispersión mental y mantén el enfoque en metas claras.

GALLO

Es una etapa de afirmación personal. Esta semana brillan tus talentos y tu capacidad para tomar decisiones precisas. En lo laboral, las metas se organizan y avanzan con solidez. En el amor, la admiración mutua y el respeto fortalecen las relaciones. Proyectarte, enseñar o renovar tu imagen será favorable. Procura evitar discusiones motivadas por orgullo o competitividad.

PERRO

La energía del entorno puede resultar exigente, así que necesitarás mantener la calma para no caer en reacciones impulsivas. El trabajo avanza mejor si priorizas la prudencia y la claridad. En el amor, la comprensión y la paciencia serán esenciales para crear estabilidad. Escuchar a tu cuerpo también será importante: descansar, pensar con calma y actuar desde la serenidad.

CERDO

Tu deseo de expansión se despierta y te lleva a buscar crecimiento personal, profesional y emocional. Es una buena semana para renovar objetivos, planear viajes o abrirte a nuevas experiencias. Las relaciones se tornan más dinámicas, cálidas y enriquecedoras. Para mantener el ritmo, necesitarás actuar con orden y evitar la dispersión. Mantén límites claros y no postergues lo que sabes que debes resolver.

YC

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones