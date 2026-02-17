El festival Akamba anunció el cartel de su edición 2026, que se celebrará el 25 de abril en los campos de agave de Tequila, consolidando su identidad como una experiencia que fusiona música electrónica, arte y gastronomía en uno de los entornos naturales más emblemáticos del país.

Encabezando el cartel aparece Ben Böhmer, figura central del house melódico contemporáneo. Sus sets en vivo —presentados en festivales como Glastonbury, Tomorrowland o Burning Man— han sido reconocidos por equilibrar atmósferas emocionales con energía de pista, rasgo que lo ha convertido en uno de los actos más esperados por la comunidad del festival.

Te recomendamos: Así fue la noche del ataque en Zacatecas para Nodal y Ángela Aguilar

También destaca el back-to-back entre Adam Ten y Mita Gami, referentes de la nueva ola house internacional y fundadores del sello Maccabi House. Su propuesta fusiona techno melódico, texturas psicodélicas y groove hipnótico, fórmula que han llevado a escenarios como Circoloco, Afterlife, Coachella y Hï Ibiza.

La programación suma además al brasileño Mochakk, uno de los nombres con mayor proyección del club sound actual, reconocido por su técnica, carisma y sets orientados al movimiento continuo con influencias de house, hip-hop y ritmos latinos. A él se une The Blessed Madonna, figura clave de la cultura club contemporánea que ha colaborado con artistas como Dua Lipa, Fred Again, Kylie Minogue y Missy Elliott, y cuya mezcla de disco, house y techno promete sostener el pulso colectivo del festival.

Desde Europa llegará el trío danés Tripolism, cuya propuesta combina techno, disco y house hipnótico, mientras que proyectos como Brunello, Lilya Mandre y Jo.Ke aportarán matices que van del indie dance y el minimalismo melódico a formatos híbridos que integran voz en vivo con producción electrónica.

ESPECIAL/ Facebook/ Akamba

La representación latinoamericana tendrá presencia destacada con la mexicana María Nocheydía, formada en la cultura rave y conocida por sets de build-ups prolongados y energía continua, así como el dúo Zombies in Miami, que tras más de una década de trayectoria ha llevado su mezcla de techno, house y sonidos orgánicos a escenarios como Berghain, Sónar, Mutek y Fusion. El cartel se completa con Inbal, Labibe, Francia Oropeza y Just Armas, nombres que refuerzan el diálogo entre escena emergente y consolidada.

El evento ofrecerá distintos tipos de acceso, desde entrada general hasta experiencias premium, incluyendo el recorrido en el José Cuervo Akamba Express, un trayecto festivo con DJs y actos en vivo antes de llegar al recinto. También habrá zonas VIP backstage y transporte oficial redondo desde Guadalajara para facilitar la movilidad del público.

El festival se realiza en los históricos campos de agave de la casa José Cuervo, paisaje reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO y convertido en sello visual del encuentro. Ese entorno natural, sumado a la propuesta artística y gastronómica, ha consolidado al evento como una cita singular dentro del circuito internacional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA