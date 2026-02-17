Akamba 2026 revela lineup: Mochakk y más llegan a Tequila

Entre campos de agave, experiencias culinarias y ritmos magnéticos, el festival Akamba de Tequila regresa un año más con toda la energía necesaria para encender la fiesta, acompañado de algunos de los mejores exponentes del techno y el house, para que los amantes del género vivan una de las mejores noches del año.Hace unas horas, la organización del evento se encargó de revelar la lista completa de artistas que subirán a sus escenarios, elevando la expectativa al máximo. Entre los nombres destacados figuran Adam Ten, Mita Gami, Mochakk y The Blessed Madonna, celebridades que marcan el rumbo sonoro de esta edición.A diferencia de otras ediciones, el festival Akamba adelantará su fecha y se llevará a cabo el sábado 25 de abril de 2026 en los tradicionales Campos de Agave de José Cuervo, una oportunidad ideal para disfrutar de una escapada de fin de semana en Tequila, Jalisco.Este año, Akamba pisa fuerte con músicos y artistas internacionales que, más allá de su renombre, manejan un estilo potente, único y audaz, perfecto para una velada de baile y celebración.Lineup completo:El precio para participar en el festival dependerá del tipo de experiencia que desees adquirir, ya que el evento cuenta con diferentes paquetes. De acuerdo con la página oficial, estos son los costos y beneficios:Acceso general | etapa 2Precio: mil 890 MXNBackstage | etapa 2Precio: 4 mil 130 MXNPlata backstagePrecio: 47 mil 940 MXNCristalino backstage | zona 3Precio: 89 mil 900 MXNCristalino backstage | zona 2Precio: 99 mil 900 MXNPara más información sobre los paquetes puedes consultar el sitio oficial: https://akamba.mx/.Cabe destacar que los precios señalados no incluyen cargos por servicio, los cuales pueden rondar los 255 pesos.La venta de entradas ya está disponible en el sitio oficial de Passline: https://www.passline.com/akamba/.También puedes adquirir tus boletos en establecimientos físicos sin cargos por servicio:Puntos de venta físicosAkamba 2026 promete consolidarse como una de las experiencias musicales más importantes del año en Jalisco, combinando paisajes agaveros, gastronomía y una curaduría sonora de primer nivel. Con un cartel internacional y distintas opciones de acceso, el festival no solo ofrece una noche de música electrónica, sino una experiencia integral que fusiona naturaleza, cultura y fiesta en un entorno único como los Campos de Agave de Tequila.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP