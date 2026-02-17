Martes, 17 de Febrero 2026

Akamba 2026 revela lineup: Mochakk y más llegan a Tequila

Akamba regresa a los Campos de Agave de Tequila con una propuesta que fusiona música electrónica, paisajes icónicos y una vibra enérgica 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Con un cartel internacional, Akamba se consolida como uno de los festivales electrónicos más importantes del occidente del país. EL INFORMADOR/ARCHIVO/ESPECIAL

Entre campos de agave, experiencias culinarias y ritmos magnéticos, el festival Akamba de Tequila regresa un año más con toda la energía necesaria para encender la fiesta, acompañado de algunos de los mejores exponentes del techno y el house, para que los amantes del género vivan una de las mejores noches del año.

Hace unas horas, la organización del evento se encargó de revelar la lista completa de artistas que subirán a sus escenarios, elevando la expectativa al máximo. Entre los nombres destacados figuran Adam Ten, Mita Gami, Mochakk y The Blessed Madonna, celebridades que marcan el rumbo sonoro de esta edición.

A diferencia de otras ediciones, el festival Akamba adelantará su fecha y se llevará a cabo el sábado 25 de abril de 2026 en los tradicionales Campos de Agave de José Cuervo, una oportunidad ideal para disfrutar de una escapada de fin de semana en Tequila, Jalisco.

¿Quiénes se presentarán en el festival Akamba 2026?

Este año, Akamba pisa fuerte con músicos y artistas internacionales que, más allá de su renombre, manejan un estilo potente, único y audaz, perfecto para una velada de baile y celebración.

Lineup completo:

  • Ben Böhmer
  • Adam Ten
  • Mita Gami
  • Mochakk
  • The Blessed Madonna
  • Tripolism
  • Lilya Mandre
  • Brunello
  • Labibe
  • María Nocheydía
  • Francia Oropeza
  • Just Armas
  • Zombies in Miami
  • Inbal
  • Jo.Ke
Entre agaves y atardeceres, Akamba promete una experiencia sensorial que combina ritmo, gastronomía y cultura. INSTAGRAM/@akambamx
¿Cuánto cuesta asistir al festival Akamba?

El precio para participar en el festival dependerá del tipo de experiencia que desees adquirir, ya que el evento cuenta con diferentes paquetes. De acuerdo con la página oficial, estos son los costos y beneficios:

Acceso general | etapa 2

Precio: mil 890 MXN

  • 1 boleto individual con acceso a zona general del festival.

Backstage | etapa 2

Precio: 4 mil 130 MXN

  • 1 boleto individual con acceso a zona backstage y zona general.
  • Baños premium.
  • Barra dedicada.
  • Zona chill con sombra.
  • Fast line en el acceso principal.

Plata backstage

Precio: 47 mil 940 MXN

  • 6 boletos individuales con acceso a zona plata backstage y zona general.
  • Periquera con ubicación sobre el escenario principal con consumo de $8 mi 500 en bebidas.
  • 2 pases de estacionamiento backstage.
  • Transportación exclusiva a la zona backstage.
  • Zona chill con sombra.
  • Baños premium.

Cristalino backstage | zona 3

Precio: 89 mil 900 MXN

  • 10 boletos individuales con acceso a zona 3 cristalino backstage y zona general.
  • Mesa con ubicación sobre el escenario principal con consumo de $20 mil en bebidas.
  • 3 pases de estacionamiento backstage.
  • Transportación exclusiva.
  • Zona exclusiva de alimentos.
  • Zona chill con sombra.
  • Baños premium.

Cristalino backstage | zona 2

Precio: 99 mil 900 MXN

  • 10 boletos individuales con acceso a zona 2 cristalino backstage y zona general.
  • Mesa con ubicación sobre el escenario principal con consumo de $25 mil  en bebidas.
  • 3 pases de estacionamiento backstage.
  • Transportación exclusiva.
  • Zona chill con sombra.
  • Baños premium.

Para más información sobre los paquetes puedes consultar el sitio oficial: https://akamba.mx/.

Cabe destacar que los precios señalados no incluyen cargos por servicio, los cuales pueden rondar los 255 pesos.

¿Dónde comprar boletos para el festival?

La venta de entradas ya está disponible en el sitio oficial de Passline: https://www.passline.com/akamba/.

También puedes adquirir tus boletos en establecimientos físicos sin cargos por servicio:

Puntos de venta físicos

  • Sereno
    Avenida Providencia 2840, colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630
  • Patio Bonobo
    Avenida de la Paz 2309, colonia Americana, Guadalajara, Jalisco
  • Oxen Concept
    Avenida Miguel Hidalgo 1323, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco 44100
  • Loco Wine
    Avenida Manuel López Cotilla 1235, colonia Americana, Guadalajara, Jalisco
  • Lamar
    Avenida Terranova 978, colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco 44670
  • Furter
    Avenida Tepeyac 497, esquina con calle San Uriel, Guadalajara, Jalisco
  • El Hueco
    Avenida Independencia 990, colonia Parques del Bosque, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
  • Aguafuerte Bar
    Avenida Pedro Moreno 1099, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco 44160
  • Kaliman
    Calzada Central 31-A, colonia Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco
  • Tres Lobos
    Avenida Independencia 3210, colonia Parques del Bosque, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
  • Thaiger
    Avenida Aztecas 270, colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco

Akamba 2026 promete consolidarse como una de las experiencias musicales más importantes del año en Jalisco, combinando paisajes agaveros, gastronomía y una curaduría sonora de primer nivel. Con un cartel internacional y distintas opciones de acceso, el festival no solo ofrece una noche de música electrónica, sino una experiencia integral que fusiona naturaleza, cultura y fiesta en un entorno único como los Campos de Agave de Tequila.

