El festival más emblemático del pop en la Ciudad de México, Tecate Emblema, regresa para celebrar su edición 2026 acompañado de algunos de los artistas del género más aclamados del momento como Jonas Brothers, Kenia OS, Cazzu, Zara Larsson y muchos más.Hace tan solo unas horas, las redes sociales explotaron tras la revelación del cartel de uno de los eventos más esperados del año. El Tecate Emblema se ha consolidado como uno de los festivales más exitosos y aclamados del país, pues desde su primera edición ha demostrado que en sus escenarios la diversión y la música no tienen límites.Al igual que en años anteriores, el festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México los días 16 y 17 de mayo, permitiendo que durante dos días este emblemático recinto se transforme en un espacio lleno de ritmo, color y magia.Recientemente se reveló la lista completa de artistas que participarán en el evento, cuestión que rápidamente emocionó al público, ya que figuran nombres sumamente populares, logrando que en redes sociales ya se catalogue como uno de los mejores carteles en la historia del festival.Fiel a su estilo, pero integrando nuevas propuestas, el Tecate Emblema reúne exponentes nacionales e internacionales de distintos géneros populares, desde pop tradicional hasta trap y electrónica. Este año, la vibra del festival promete ser variada y entretenida.De acuerdo con las publicaciones oficiales del festival, la preventa de boletos arrancará el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 14:00 horas. Cabe destacar que esta venta será exclusiva para tarjetahabientes Banamex y no se admitirán otras formas de pago.Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la venta general, pero se espera que en los próximos días se den a conocer la fecha y hora para el público en general.El costo de las entradas varía de acuerdo con el tipo de experiencia que desees adquirir, así como la fase en la que realices tu compra.Abono GeneralFase 1: $2 mil 335 MXN Fase 2: $2 mil 660 MXNBeneficios:Abono Comfort PassAbono Banamex PlusFase 1: $5 mil 260 MXN Fase 2: $5 mil 999 MXNBeneficios:Con un cartel encabezado por figuras internacionales y talentos nacionales en ascenso, el Tecate Emblema 2026 promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en la Ciudad de México. Durante dos días, el Autódromo Hermanos Rodríguez será el punto de encuentro para miles de fanáticos que buscan vivir una experiencia llena de música, energía y espectáculo.