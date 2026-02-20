Viernes, 20 de Febrero 2026

Tecate Emblema 2026 revela cartel, fechas y boletos del festival

El Tecate Emblema 2026 regresa a la Ciudad de México con uno de los carteles más ambiciosos de su historia

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El Tecate Emblema apuesta por diversidad sonora y espectáculos de gran formato. FACEBOOK/Tecate Emblema

El festival más emblemático del pop en la Ciudad de México, Tecate Emblema, regresa para celebrar su edición 2026 acompañado de algunos de los artistas del género más aclamados del momento como Jonas Brothers, Kenia OS, Cazzu, Zara Larsson y muchos más.

Hace tan solo unas horas, las redes sociales explotaron tras la revelación del cartel de uno de los eventos más esperados del año. El Tecate Emblema se ha consolidado como uno de los festivales más exitosos y aclamados del país, pues desde su primera edición ha demostrado que en sus escenarios la diversión y la música no tienen límites.

Al igual que en años anteriores, el festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México los días 16 y 17 de mayo, permitiendo que durante dos días este emblemático recinto se transforme en un espacio lleno de ritmo, color y magia.

¿Quiénes se presentarán en el Tecate Emblema 2026?

Recientemente se reveló la lista completa de artistas que participarán en el evento, cuestión que rápidamente emocionó al público, ya que figuran nombres sumamente populares, logrando que en redes sociales ya se catalogue como uno de los mejores carteles en la historia del festival.

Fiel a su estilo, pero integrando nuevas propuestas, el Tecate Emblema reúne exponentes nacionales e internacionales de distintos géneros populares, desde pop tradicional hasta trap y electrónica. Este año, la vibra del festival promete ser variada y entretenida.

Lineup completo del Tecate Emblema 2026:

  • Jonas Brothers
  • Gloria Trevi
  • Kenia OS
  • Louis Tomlinson
  • NSQK
  • LP
  • Hercules & Love Affair
  • Cazzu
  • Zara Larsson
  • Mika
  • Orville Peck
  • RuPaul
  • Lola Índigo
  • Sech
  • Rafa Pabón
  • Joaquina
  • Jotdog
  • Meme del Real
  • Christian Chávez
  • Bruses
  • EMJAY
  • Juliana
  • Juan Duque
  • Santos Bravos
  • Ivana
  • Along
  • Alan Navarro
  • Alanis Yuki
  • Gottmik
  • Lost Frequencies
  • Pedro Sampaio
  • París Hilton (invitada especial)
INSTAGRAM/@tecate_emblema
INSTAGRAM/@tecate_emblema

Boletos para el Tecate Emblema 2026

De acuerdo con las publicaciones oficiales del festival, la preventa de boletos arrancará el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 14:00 horas. Cabe destacar que esta venta será exclusiva para tarjetahabientes Banamex y no se admitirán otras formas de pago.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la venta general, pero se espera que en los próximos días se den a conocer la fecha y hora para el público en general.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Tecate Emblema?

El costo de las entradas varía de acuerdo con el tipo de experiencia que desees adquirir, así como la fase en la que realices tu compra.

Abono General

Fase 1: $2 mil 335 MXN
Fase 2: $2 mil 660 MXN

Beneficios:

  • Acceso a todos los escenarios
  • Actividades, instalaciones y activaciones de patrocinadores

Abono Comfort Pass

  • Fase 1: $3 mil 945 MXN
    Fase 2: $4 mil 499 MXN
  • Beneficios:
  • Todo lo incluido en el Abono General
  • Entrada exclusiva y rápida al festival
  • Baños con aire acondicionado en áreas selectas
  • No incluye acceso al área Banamex Plus

Abono Banamex Plus

Fase 1: $5 mil 260 MXN
Fase 2: $5 mil 999 MXN

Beneficios:

  • Todo lo incluido en el Abono General
  • Fast line para acceso al festival
  • Pit lateral en los escenarios principales
  • Plataforma elevada en el escenario principal
  • Préstamo de baterías para cargar celular
  • Área de mesas y zona de descanso
  • Concierge para atención personalizada antes y durante el evento
  • Selección gastronómica (con costo adicional)
  • Coctelería especializada (con costo adicional)
  • Wi-Fi
  • Baños premium
  • Guardarropa
  • Zona exclusiva de recarga Banamex Digicash
  • No incluye alimentos ni bebidas

Con un cartel encabezado por figuras internacionales y talentos nacionales en ascenso, el Tecate Emblema 2026 promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en la Ciudad de México. Durante dos días, el Autódromo Hermanos Rodríguez será el punto de encuentro para miles de fanáticos que buscan vivir una experiencia llena de música, energía y espectáculo.

