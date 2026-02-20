El festival más emblemático del pop en la Ciudad de México, Tecate Emblema, regresa para celebrar su edición 2026 acompañado de algunos de los artistas del género más aclamados del momento como Jonas Brothers, Kenia OS, Cazzu, Zara Larsson y muchos más.

Hace tan solo unas horas, las redes sociales explotaron tras la revelación del cartel de uno de los eventos más esperados del año. El Tecate Emblema se ha consolidado como uno de los festivales más exitosos y aclamados del país, pues desde su primera edición ha demostrado que en sus escenarios la diversión y la música no tienen límites.

Al igual que en años anteriores, el festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México los días 16 y 17 de mayo, permitiendo que durante dos días este emblemático recinto se transforme en un espacio lleno de ritmo, color y magia.

¿Quiénes se presentarán en el Tecate Emblema 2026?

Recientemente se reveló la lista completa de artistas que participarán en el evento, cuestión que rápidamente emocionó al público, ya que figuran nombres sumamente populares, logrando que en redes sociales ya se catalogue como uno de los mejores carteles en la historia del festival.

Fiel a su estilo, pero integrando nuevas propuestas, el Tecate Emblema reúne exponentes nacionales e internacionales de distintos géneros populares, desde pop tradicional hasta trap y electrónica. Este año, la vibra del festival promete ser variada y entretenida.

Lineup completo del Tecate Emblema 2026:

Jonas Brothers

Gloria Trevi

Kenia OS

Louis Tomlinson

NSQK

LP

Hercules & Love Affair

Cazzu

Zara Larsson

Mika

Orville Peck

RuPaul

Lola Índigo

Sech

Rafa Pabón

Joaquina

Jotdog

Meme del Real

Christian Chávez

Bruses

EMJAY

Juliana

Juan Duque

Santos Bravos

Ivana

Along

Alan Navarro

Alanis Yuki

Gottmik

Lost Frequencies

Pedro Sampaio

París Hilton (invitada especial)

Boletos para el Tecate Emblema 2026

De acuerdo con las publicaciones oficiales del festival, la preventa de boletos arrancará el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 14:00 horas. Cabe destacar que esta venta será exclusiva para tarjetahabientes Banamex y no se admitirán otras formas de pago.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la venta general, pero se espera que en los próximos días se den a conocer la fecha y hora para el público en general.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Tecate Emblema?

El costo de las entradas varía de acuerdo con el tipo de experiencia que desees adquirir, así como la fase en la que realices tu compra.

Abono General

Fase 1: $2 mil 335 MXN

Fase 2: $2 mil 660 MXN

Beneficios:

Acceso a todos los escenarios

Actividades, instalaciones y activaciones de patrocinadores

Abono Comfort Pass

Fase 1: $3 mil 945 MXN

Fase 2: $4 mil 499 MXN

Todo lo incluido en el Abono General

Entrada exclusiva y rápida al festival

Baños con aire acondicionado en áreas selectas

No incluye acceso al área Banamex Plus

Abono Banamex Plus

Fase 1: $5 mil 260 MXN

Fase 2: $5 mil 999 MXN

Beneficios:

Todo lo incluido en el Abono General

Fast line para acceso al festival

Pit lateral en los escenarios principales

Plataforma elevada en el escenario principal

Préstamo de baterías para cargar celular

Área de mesas y zona de descanso

Concierge para atención personalizada antes y durante el evento

Selección gastronómica (con costo adicional)

Coctelería especializada (con costo adicional)

Wi-Fi

Baños premium

Guardarropa

Zona exclusiva de recarga Banamex Digicash

No incluye alimentos ni bebidas

Con un cartel encabezado por figuras internacionales y talentos nacionales en ascenso, el Tecate Emblema 2026 promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en la Ciudad de México. Durante dos días, el Autódromo Hermanos Rodríguez será el punto de encuentro para miles de fanáticos que buscan vivir una experiencia llena de música, energía y espectáculo.

