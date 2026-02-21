FIM GDL: el pulso global de la música iberoamericana

La música iberoamericana volverá a tener en Guadalajara uno de sus puntos neurálgicos de encuentro profesional, creativo y artístico. Del 25 al 28 de febrero, la Feria Internacional de la Música reunirá a especialistas, artistas, empresas y público en una edición que se plantea como un ecosistema donde convergen formación, negocios, circulación escénica e intercambio cultural.

Para su director, Sergio Arbeláez, la clave está en sostener el espíritu de comunidad. “Vamos muy bien, nuevamente seremos un gran punto de encuentro para la música en Iberoamérica. Somos un punto de encuentro referencial para la música en México y contentos de recibir, sobre todo, conservar esa idea de hospitalidad que pareciera tan en crisis últimamente en todo el mundo”, indica en entrevista con EL INFORMADOR.

Organizada por la Universidad de Guadalajara, Esmerarte Industrias Creativas y Fundación PortAmérica, la edición once de FIM GDL desplegará más de 60 actividades, 70 ponentes y 35 artistas en showcases. Delegaciones de América Latina, España, Canadá y otros territorios participarán en paneles, talleres y encuentros profesionales diseñados para impulsar alianzas, giras, distribución y proyectos conjuntos dentro de la industria musical.

Arbeláez subraya que una de las novedades centrales es la presencia española, la más amplia en la historia del encuentro. “Tenemos cerca de 12 artistas españoles participando, además de muchas empresas y asociaciones dedicadas a la música. Presentaremos el naciente Instituto de la Música de España, lo cual es un orgullo para la feria ser el espacio donde se presenta por primera vez este maravilloso proyecto”. A ello se suman reuniones especializadas -de supervisores musicales, venues, festivales públicos y orquestas- que consolidan el carácter profesional de la feria.

El enfoque formativo es uno de los ejes que distingue a la plataforma. El director enfatiza que estas charlas permiten entender la maquinaria real de la industria: cómo se gestionan festivales, cómo conviven formatos físicos y digitales o qué implica coordinar logística internacional. “Son grandes charlas con exponentes de todo Iberoamérica, una gran oportunidad para aprender de gente maravillosa”, resume. Ese acceso directo al conocimiento especializado es, según el propio Arbeláez, lo que mantiene a Guadalajara como sede estratégica de un encuentro que podría migrar fácilmente a otras capitales culturales.

Entre los invitados que encabezarán conversaciones destaca Enrique Bunbury, quien ofrecerá la keynote La palabra como escenario. Poesía, canción y pensamiento crítico. Su intervención propone explorar la creación poética como origen de la canción y reflexionar sobre el escenario como espacio de pensamiento. El director adelanta el enfoque. “Intentamos que haya una charla muy enfocada a conectar la música con otras artes. Bunbury va a hablar mucho de la poesía y de su faceta como escritor”.

La presencia del músico español se inscribe en una tradición de invitados que han mostrado facetas menos visibles de su trabajo creativo. Arbeláez recuerda encuentros previos con figuras como Mon Laferte o Patti Smith, y evoca el ejemplo de Bob Dylan para ilustrar la relación entre música y literatura. “Creo que Bunbury también va por esa línea y es interesante escuchar su historia y su visión como escritor y ese universo sensible maravilloso de este gran cantante”.

El programa académico incluye especialistas como Guillermo Gutiérrez -vinculado al desarrollo de artistas en la industria discográfica- y al empresario Amaury Vergara, quien abordará el vínculo entre música, fútbol e identidad colectiva. Los temas abarcan desde marketing en la era del streaming y analítica de datos hasta fondos públicos para creadores, inteligencia artificial en América Latina e internacionalización de escenas musicales.

En paralelo, los showcases funcionarán como vitrinas para proyectos emergentes y consolidados de México, España, Chile y otros países. Estos espacios buscan que programadores, agentes y promotores descubran talento en formatos cercanos, generando oportunidades reales de circulación internacional. La feria refuerza así su vocación de puente entre escenas y territorios, impulsando un modelo de cooperación donde los distintos eslabones de la cadena musical se reconocen como parte de una misma comunidad.

El acceso al evento combina actividades abiertas y otras dirigidas a profesionales acreditados. “Algunas conferencias y los showcases están abiertos al público, sobre todo las keynotes relevantes, pero el resto está enfocado más en profesionales”, explica Arbeláez. Esa estructura híbrida permite que aficionados y especialistas coinciden en un mismo espacio, compartiendo experiencias y perspectivas.

Música y sabor en escena

El cierre llegará con la cuarta edición del festival PortAmérica Latitudes, que el 28 de febrero transformará la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario en un escenario multisensorial donde música y gastronomía dialogan. El cartel reúne a figuras como Lila Downs, Dani Martín, Arde Bogotá, Macario Martínez, La Garfield y Frente Cumbiero, además de la participación de chefs invitados.

La jornada musical iniciará a las 16:00 horas con Letón Pé y avanzará con presentaciones escalonadas hasta la medianoche, cuando Frente Cumbiero cierre con su mezcla de ritmos tropicales y electrónica.

Paralelamente, tres turnos gastronómicos ofrecerán menús diseñados por cocineros de México, España y Colombia, con platillos que van de ceviches y tamales tradicionales a propuestas contemporáneas. Para Arbeláez, este componente culinario es más que un complemento: “Es una experiencia maravillosa, la música y la comida es algo que nos reúne mucho a nosotros como mexicanos. Esa parte gastronómica es un escenario más, con chefs de primer nivel interactuando con el público”.

El bloque curatorial Focus España - Casa PortAmérica, desarrollado con apoyo institucional europeo y organizaciones musicales, reforzará el intercambio entre Europa y América Latina mediante showcases y actividades profesionales. Participarán proyectos como Sounds From Spain, Promusicae o la Sociedad General de Autores y Editores, junto con plataformas digitales, distribuidoras y recintos culturales que completan el mapa de actores presentes.

La dimensión de networking será otro de los pilares. Cócteles, encuentros y sesiones de conexión facilitarán vínculos entre delegaciones internacionales y agentes locales, propiciando acuerdos de colaboración, distribución y giras. El objetivo es claro: fortalecer una industria musical más equitativa, diversa y sostenible, capaz de adaptarse a los desafíos tecnológicos y sociales actuales.

Con boletos disponibles desde 680 pesos y tarifas especiales para menores, el festival de clausura busca atraer tanto a profesionales como a público general. Arbeláez insiste en que el valor real de la feria está en su capacidad de reunir personas e ideas. “Es muy bonita la energía que se genera alrededor, ver cómo se relacionan artistas, chefs y público; todo forma parte del mismo espectáculo”.

