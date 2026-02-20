Viernes, 20 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 20 al 22 de febrero

Cada signo tiene una combinación de números que puede potenciar su suerte en áreas como el amor, el dinero, el trabajo y las decisiones importantes

Por: Moisés Figueroa

El fin de semana del 20 al 22 de febrero de 2026 viene marcado por vibraciones numerológicas que pueden atraer buena fortuna si se aprovechan con intención y enfoque. FACEBOOK / Mhoni Vidente

El fin de semana del 20 al 22 de febrero de 2026 viene marcado por vibraciones numerológicas que pueden atraer buena fortuna si se aprovechan con intención y enfoque. FACEBOOK / Mhoni Vidente

El fin de semana del 20 al 22 de febrero de 2026 viene marcado por vibraciones numerológicas que pueden atraer buena fortuna si se aprovechan con intención y enfoque. 

Según las cartas y los astros, cada signo tiene una combinación de números que puede potenciar su suerte en áreas como el amor, el dinero, el trabajo y las decisiones importantes.

Conocerlos puede ayudarte a sincronizar tus acciones con la energía del universo durante estos días.

Aries

Los números mágicos para Aries este fin de semana son 09, 33 y 47, que podrían abrir oportunidades relacionadas con la organización de trámites, decisiones financieras y nuevas conexiones.

Tauro

Tauro tiene como números de la suerte 01, 17 y 29, energías que favorecen la sanación económica, el ahorro inteligente y la revisión de inversiones.

Géminis

Géminis verá suerte con los números 07, 13 y 51, que pueden ayudar a potenciar la creatividad, las reuniones sociales y la organización del hogar o proyectos.

Cáncer

Para Cáncer, los números de la suerte son 22, 27 y 31, vibraciones que invitan a la abundancia, el crecimiento personal y la apertura de nuevas oportunidades afectivas o académicas.

Leo

Leo puede beneficiarse con los números 11, 12 y 38, que favorecen la renovación, la reflexión y los avances positivos en el ámbito laboral.

Virgo

Los números mágicos de Virgo este fin de semana son 10, 37 y 44, ideales para trámites importantes, inversiones bien pensadas y armonía sentimental.

Libra

Libra tiene como números de buena suerte 14, 18 y 26, energías que pueden ayudar en la estabilidad emocional, nuevas oportunidades laborales y claridad mental.

Escorpión

Los números de la suerte para Escorpión son 04, 05 y 20, vibraciones que pueden facilitar renovación personal y avances profesionales o personales.

Sagitario

Sagitario tiene como números afortunados 06, 19 y 25, energías que pueden ayudar a organizar ideas, planear viajes o abrir nuevas puertas profesionales.

Capricornio

Capricornio verá suerte con 03, 16 y 20, números que favorecen la estabilidad económica, viajes y crecimiento profesional si se actúa con prudencia.

Acuario

La influencia positiva general sugiere prestar atención a los números 23 y 90 como vibración de cambio y crecimiento.

Piscis

Piscis comparte energías numerológicas similares al influjo general del fin de semana y puede beneficiarse especialmente de los números más altos presentes en otros signos, como 31 o 38, que suelen estar asociados con intuición y sincronía.

Con información de Mhoni Vidente

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones