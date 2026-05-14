Jueves, 14 de Mayo 2026

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Tecate Emblema 2026: fechas, cómo llegar, qué artistas ver y objetos PROHIBIDOS

El festival musical está a punto de arrancar actividades con Cazzu a la cabeza de los artistas confirmados

Por: SUN .

El Autódromo Hermanos Rodríguez vibrará al ritmo de la música este 16 y 17 de mayo del 2026. ESPECIAL/PEXELS

El Autódromo Hermanos Rodríguez vibrará al ritmo de la música este 16 y 17 de mayo del 2026. ESPECIAL/PEXELS

Uno de los mejores fines de semana para los fans de la música está a punto de iniciar con el Tecate Emblema 2026. Durante dos días algunas de las figuras más grandes del pop se reunirán en un mismo lugar para dar a sus fans un espectáculo inolvidable.

LEE: Tecate Emblema 2026 revela cartel, fechas y boletos del festival

Con un elenco que incluye a Cazzu, Louis Tomlinson, Paris Hilton, Kenia Os y a los Jonas Brothers, el Tecate Emblema está a punto de arrancar actividades y si ya lo tienes anotado en tu agenda, aquí te dejamos una guía rápida para sobrevivir y disfrutar al máximo de este evento.

El festival se llevará a cabo este sábado y domingo 16 y 17 de mayo del 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las puertas abrirán ambos días en punto de las 13:00 horas y las actividades terminarán alrededor de las 2:00 de la mañana.

¿Cómo llevar y qué estaciones del Metro quedan cerca?

Aunque el lugar tiene estacionamiento, la opción más recomendable es usar el transporte público, especialmente la línea 9 (café) del Metro.

Las estaciones más cercanas son:

  • Ciudad Deportiva
  • Puebla
  • Velódromo

¿Qué puedes ingresar y qué objetos están prohibidos en el Tecate Emblema 2026?

La lista oficial permite ingresar con:

  • Bolsas o mochilas pequeñas (máximo 30x30 cm)
  • Cangureras
  • Celulares y baterías externas
  • Bloqueador solar en crema de máximo 100 ml
  • Gel antibacterial
  • Tapones para oídos
  • Impermeables
  • Sombreros o gorras
  • Lentes de sol
  • Cámaras no profesionales
  • Medicamentos con receta médica
  • Banderas sin asta de máximo un metro

Hay objetos que está PROHIBIDO ingresar al lugar como:

  • Objetos punzocortantes
  • Mascotas
  • Lasers
  • Alimentos y bebidas
  • Sombrillas
  • Aerosoles
  • Bolsas que superen los 30x30cm
  • Botellas
  • Latas
  • Sillas
  • Cobijas
  • Pirotecnia
  • Drogas y cualquier tipo de sustancia ilícita
  • Cámaras profesionales de foto y/o video
  • Equipo profesional de grabación de audio

Aunque para esta edición el Tecate trae un cártel muy amplio, hay algunos artistas que no puedes dejar de ver. Nosotros te recomendamos:

  • Cazzu
  • Jonas Brothers
  • Louis Tomlinson
  • LP
  • Bruses
  • Jotdog
  • Zara Larsson
  • Lola Indigo
  • Manuel Medrano
  • Santos Bravo

Otros tips que te servirán si vas al Tecate Emblema 2026

  • Para disfrutar el festival lleva ropa y zapatos cómodos, agrega chamarra o un impermeable ligero por los cambios del clima.
  • Recuerda que no hay reingresos y no olvides tu identificación oficial o no podrás acceder a las áreas para mayores de edad.
  • Puedes consultar el mapa del evento o cualquier cambio en la página oficial: tecate-emblema.mx.

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