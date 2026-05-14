Tecate Emblema 2026: fechas, cómo llegar, qué artistas ver y objetos PROHIBIDOS

Uno de los mejores fines de semana para los fans de la música está a punto de iniciar con el Tecate Emblema 2026. Durante dos días algunas de las figuras más grandes del pop se reunirán en un mismo lugar para dar a sus fans un espectáculo inolvidable.Con un elenco que incluye a Cazzu, Louis Tomlinson, Paris Hilton, Kenia Os y a los Jonas Brothers, el Tecate Emblema está a punto de arrancar actividades y si ya lo tienes anotado en tu agenda, aquí te dejamos una guía rápida para sobrevivir y disfrutar al máximo de este evento.El festival se llevará a cabo este sábado y domingo 16 y 17 de mayo del 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.Las puertas abrirán ambos días en punto de las 13:00 horas y las actividades terminarán alrededor de las 2:00 de la mañana. Aunque el lugar tiene estacionamiento, la opción más recomendable es usar el transporte público, especialmente la línea 9 (café) del Metro.Las estaciones más cercanas son:La lista oficial permite ingresar con:Hay objetos que está PROHIBIDO ingresar al lugar como:Aunque para esta edición el Tecate trae un cártel muy amplio, hay algunos artistas que no puedes dejar de ver. Nosotros te recomendamos: