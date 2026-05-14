Tecate Emblema 2026: fechas, cómo llegar, qué artistas ver y objetos PROHIBIDOS

Uno de los mejores fines de semana para los fans de la música está a punto de iniciar con el Tecate Emblema 2026. Durante dos días algunas de las figuras más grandes del pop se reunirán en un mismo lugar para dar a sus fans un espectáculo inolvidable.

Con un elenco que incluye a Cazzu, Louis Tomlinson, Paris Hilton, Kenia Os y a los Jonas Brothers, el Tecate Emblema está a punto de arrancar actividades y si ya lo tienes anotado en tu agenda, aquí te dejamos una guía rápida para sobrevivir y disfrutar al máximo de este evento.

El festival se llevará a cabo este sábado y domingo 16 y 17 de mayo del 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las puertas abrirán ambos días en punto de las 13:00 horas y las actividades terminarán alrededor de las 2:00 de la mañana.

¿Cómo llevar y qué estaciones del Metro quedan cerca?

Aunque el lugar tiene estacionamiento, la opción más recomendable es usar el transporte público, especialmente la línea 9 (café) del Metro.

Las estaciones más cercanas son:

Ciudad Deportiva

Puebla

Velódromo

¿Qué puedes ingresar y qué objetos están prohibidos en el Tecate Emblema 2026?

La lista oficial permite ingresar con:

Bolsas o mochilas pequeñas (máximo 30x30 cm)

Cangureras

Celulares y baterías externas

Bloqueador solar en crema de máximo 100 ml

Gel antibacterial

Tapones para oídos

Impermeables

Sombreros o gorras

Lentes de sol

Cámaras no profesionales

Medicamentos con receta médica

Banderas sin asta de máximo un metro

Hay objetos que está PROHIBIDO ingresar al lugar como:

Objetos punzocortantes

Mascotas

Lasers

Alimentos y bebidas

Sombrillas

Aerosoles

Bolsas que superen los 30x30cm

Botellas

Latas

Sillas

Cobijas

Pirotecnia

Drogas y cualquier tipo de sustancia ilícita

Cámaras profesionales de foto y/o video

Equipo profesional de grabación de audio

Aunque para esta edición el Tecate trae un cártel muy amplio, hay algunos artistas que no puedes dejar de ver. Nosotros te recomendamos:

Cazzu

Jonas Brothers

Louis Tomlinson

LP

Bruses

Jotdog

Zara Larsson

Lola Indigo

Manuel Medrano

Santos Bravo

Otros tips que te servirán si vas al Tecate Emblema 2026