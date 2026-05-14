Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 15 al 17 de mayo

Mhoni Vidente reveló sus horóscopos para el fin de semana del 15 al 17 de mayo, periodo que llegará con movimientos importantes en el amor, la economía y la energía espiritual para varios signos del zodiaco.

Las predicciones apuntan a días de cambios, decisiones importantes y oportunidades inesperadas que podrían marcar el rumbo de las próximas semanas.

Aries

Los nacidos bajo el signo de Aries vivirán jornadas de transformación positiva, especialmente durante el viernes, cuando la comunicación espiritual estará muy marcada. La recomendación es dejar atrás resentimientos y abrirse a nuevas etapas personales para atraer abundancia y estabilidad económica.

También se visualizan viajes y propuestas para salir de la rutina, por lo que aceptar invitaciones podría traer experiencias favorables. En el amor, la clave será evitar discusiones innecesarias y disfrutar más de la relación sentimental sin buscar conflictos. Además, se avecina una carga importante de trabajo el sábado, por lo que será necesario cuidar la energía y la salud.

Los números de la suerte serán el 02 y 18, mientras que el rojo será el color que atraerá prosperidad.

Tauro

Para Tauro será un fin de semana enfocado en proyectos económicos y decisiones familiares. Las predicciones señalan que podría surgir la oportunidad de iniciar un negocio junto a un familiar, aunque será importante mantener orden en las cuentas y acuerdos financieros.

En cuestiones sentimentales, una expareja volverá a aparecer buscando retomar el contacto, pero el consejo es cerrar definitivamente ese ciclo para evitar repetir experiencias negativas. El domingo será especialmente favorable, ya que traerá nuevas conexiones importantes y posibilidades de crecimiento personal.

Los números de la fortuna serán el 06 y 18, mientras que el naranja ayudará a potenciar la buena suerte y la estabilidad.

Géminis

La energía positiva rodeará a Géminis durante este fin de semana, especialmente el viernes, cuando se abrirán oportunidades para renovar pensamientos y comenzar nuevas etapas. También será un periodo ideal para cambios de imagen, mudanzas o decisiones relacionadas con el hogar.

En el terreno amoroso, el signo deberá dejar atrás las indecisiones y apostar por relaciones más estables. Las compatibilidades más fuertes aparecerán con personas de Acuario y Aries. Además, se aproximan convivencias familiares y momentos agradables junto a seres queridos.

Los números mágicos serán el 01 y 29, y el azul será el color recomendado para atraer armonía.

Cáncer

Los nacidos bajo Cáncer tendrán días dedicados a la familia y las celebraciones importantes. El fin de semana también estará marcado por una fuerte conexión espiritual, especialmente el sábado, cuando será ideal pedir claridad y resolver pendientes personales.

La recomendación será prestar atención al estrés y evitar molestias físicas relacionadas con espalda y cuello. También llegarán invitaciones para conciertos y eventos sociales que ayudarán a despejar la mente.

La suerte estará ligada a los números 13 y 49, mientras que el rojo potenciará la energía y la protección espiritual.

Leo

La alegría y el optimismo dominarán a Leo durante estos días. Según las predicciones, se presentarán oportunidades de crecimiento profesional y estabilidad económica, por lo que será importante organizar metas y proyectos a futuro.

También habrá noticias positivas relacionadas con dinero extra o premios inesperados. En el amor, quienes están solteros podrían conocer a alguien muy compatible de los signos Libra o Aries. Sin embargo, deberán evitar caer nuevamente en situaciones del pasado que solo generan desgaste emocional.

Los números de la suerte serán el 12 y 90, mientras que el verde atraerá prosperidad y equilibrio.

Virgo

Virgo enfrentará un fin de semana de reflexión y madurez emocional. Aunque habrá presión laboral y asuntos pendientes por resolver, también llegarán recompensas económicas y nuevas oportunidades para demostrar capacidades profesionales.

En cuestiones sentimentales podrían surgir decepciones, por lo que la recomendación será rodearse de personas sinceras y evitar relaciones interesadas. Los signos más compatibles para este periodo serán Tauro y Géminis.

El domingo traerá un golpe de suerte con los números 10 y 99. Además, será un momento ideal para fortalecer la autoestima y dejar atrás pensamientos negativos relacionados con el amor.

Libra

Para Libra serán días acelerados y llenos de compromisos personales, por lo que la clave estará en organizar el tiempo y evitar prometer más de lo que realmente puede cumplir. El viernes traerá momentos especiales con la pareja y amistades cercanas, además de sorpresas agradables que renovarán el ánimo.

Las predicciones también indican cambios de imagen y compras relacionadas con ropa o accesorios. En el amor, el consejo será dejar atrás relaciones que ya terminaron y enfocarse en el crecimiento personal. El domingo llegará un golpe de suerte relacionado con dinero o lotería.

Los números mágicos serán el 17 y 70, mientras que el amarillo ayudará a atraer abundancia y éxito.

Escorpión

La buena fortuna seguirá acompañando a Escorpión durante este fin de semana, especialmente en asuntos familiares y emocionales. El signo disfrutará más de la convivencia con seres queridos y buscará estabilidad sentimental, aunque la recomendación será no desesperarse por encontrar el amor ideal.

También será un periodo importante para recuperar el equilibrio emocional y dejar atrás pensamientos negativos que solo generan desgaste. Además, la energía favorecerá temas relacionados con la estética, renovación personal y cuidado físico.

Los números de la suerte serán el 25 y 33, mientras que el blanco será el color ideal para atraer prosperidad.

Sagitario

Sagitario tendrá un fin de semana rodeado de fiestas, reuniones y diversión, aunque deberá evitar descuidar responsabilidades laborales o escolares. La energía del signo estará enfocada en disfrutar nuevas experiencias y mantener el entusiasmo que lo caracteriza.

En cuestiones sentimentales, podría reaparecer un amor del pasado buscando solo encuentros pasajeros, por lo que será importante analizar bien las intenciones antes de tomar decisiones. También se visualizan noticias de familiares que viven fuera del país y nuevas invitaciones sociales.

Los números de la fortuna serán el 09 y 18, mientras que el rojo potenciará la buena suerte y la pasión.

Capricornio

Para Capricornio serán días de viajes, movimiento y oportunidades para salir de la rutina. Las predicciones indican que el signo aprovechará este periodo para relajarse y disfrutar más de la vida, aunque deberá cuidar objetos personales y asuntos importantes para evitar pérdidas o distracciones.

En lo económico habrá ingresos extra que podrían destinarse a proyectos personales o actividades relacionadas con el ejercicio y bienestar. También se aproximan trámites importantes relacionados con viajes al extranjero y cambios de vivienda para renovar energías.

Los números de la suerte serán el 21 y 30, mientras que el naranja y rojo serán los colores que atraerán abundancia y estabilidad.

Acuario

Acuario comenzará el fin de semana enfocado en reorganizar sus planes a futuro y fortalecer la economía. Las predicciones señalan que será un excelente momento para iniciar negocios familiares o proyectos independientes que podrían generar buenos resultados.

En el ámbito laboral habrá noticias positivas relacionadas con dinero extra o bonos inesperados. Sin embargo, el consejo será mantenerse alejado de chismes y conflictos ajenos. En el amor, una persona del pasado buscará regresar, aunque será mejor actuar con cautela para no repetir errores.

Los números de la fortuna serán el 25 y 88, mientras que el azul y blanco ayudarán a atraer prosperidad y equilibrio.

Piscis

Piscis tendrá un fin de semana ideal para descansar y liberar el estrés acumulado por cuestiones laborales y escolares. La recomendación principal será desconectarse de los problemas cotidianos y aprovechar el tiempo con la familia y seres queridos.

También será necesario prestar atención a las finanzas, ya que habrá pagos pendientes relacionados con tarjetas o estudios. En el amor continuarán apareciendo nuevas personas compatibles, aunque todavía sin compromisos formales. Además, se acercan pequeños viajes que ayudarán a mejorar el estado de ánimo.

Los números de la suerte serán el 07 y 13, mientras que el azul será el color que atraerá tranquilidad y armonía emocional.

Con información de Mhoni Vidente

MF