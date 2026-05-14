Comienza la búsqueda del próximo James Bond que sustituirá a Daniel Craig

El proceso para elegir al próximo James Bond ha comenzado con las audiciones, se busca un reemplazo para el mítico actor que protagonizó cinco películas de la saga entre 2006 y 2021, Daniel Craig, tanto la prensa como los fanáticos se mantienen expectantes por conocer el nuevo rostro del personaje.

La tarea de encontrar al nuevo agente 007 para los estudios MGM de Amazon, está a cargo de la directora de castings Nina Gold, de acuerdo con un comunicado de la compañía.

"La búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha. Si bien no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección, nos entusiasma compartir más noticias con los fans de 007 en cuanto llegue el momento oportuno", indicó este jueves la productora cinematográfica.

Amazon MGM Studios anunció en febrero de 2025 que se iniciaría el proceso para encontrar al sustituto de Craig, quien se despidió del personaje con su actuación en "Sin tiempo para morir" en 2021.

Conoce al equipo detrás del nuevo proyecto de James Bond

La vigésima sexta entrega de James Bond contará con una renovación total en su equipo creativo, será dirigida por Denis Villeneuve, quién ha trabajado en 'Dune', 'Arrival' y ‘Sicario’; con guion de Steven Knight, creador de la exitosa serie ‘Peaky Blinders’ y producida por Amy Pascal y David Heyman, a través de Pascal Pictures y Heyday Films, respectivamente, marcando una transición histórica en el control creativo de la saga.

Además, el largometraje tendrá como productora ejecutiva a Tanya Lapointe.

¿Quién está a cargo de encontrar al nuevo 007?

Una revista especializada destaca que los créditos de Nina Gold incluyen series como 'The Crown', así como películas de la saga 'Star Wars', además de filmes como 'Les Misérables', 'The Martian' y 'Conclave'; y que fue nominada al Óscar por su trabajo en 'Hamnet' en 2025.

De acuerdo con la revista, entre los candidatos para el papel figuran Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson.

Los actores Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig han interpretado al personaje de ficción James Bond, creado por el escritor británico Ian Fleming en 1952.

TG