Tecate Comuna 2025: Consulta los horarios de cada artista en el festival

El festival más alocado, divertido y entretenido de Puebla regresa una vez más este 2025 para deleitar a sus asistentes con una amplia variedad de propuestas musicales que incluyen talentos nacionales e internacionales, así como nuevos proyectos que buscan sorprender a todos los asistentes. Prepárate, porque el Tecate Comuna está por llegar y promete llenar la ciudad de ritmo, energía y experiencias inolvidables.En su séptima edición, el evento más esperado por los poblanos contará con la participación de grandes y reconocidos artistas y bandas como Zoé, Foster the People, Panteón Rococo y Siddhartha, quienes se encargarán de llenar los escenarios con sus más grandes éxitos y actuaciones que combinarán música, espectáculo y emoción.Además, se espera que el festival presente sorpresas especiales, colaboraciones únicas y momentos que solo se viven en este tipo de eventos, reafirmando su lugar como uno de los encuentros musicales más importantes de la localidad.La cita para disfrutar de este maravilloso repertorio musical está pactada para este próximo sábado 22 de noviembre a las 12:00 horas en el Foro Cholula.Ante la proximidad del evento, la organización compartió los horarios oficiales para que aquellos que ya tengan sus boletos puedan planificar mejor su estadía en el festival y no se pierdan ni un minuto de música.Así que, si quieres conocer a qué hora y en qué escenario estará tu artista favorito, a continuación te compartimos cómo quedaron distribuidos los horarios.Escenario Tecate:Escenario Oppo:Escenario Mágico:Escenario Templo:Con esto, el Tecate Comuna 2025 promete consolidarse como un festival imperdible, ofreciendo a los poblanos y visitantes una experiencia única llena de música, energía y momentos memorables que reflejan lo mejor la música y el espectáculo.