Tecate Comuna 2025: Consulta los horarios de cada artista en el festival

El festival más alocado, divertido y entretenido de Puebla regresa una vez más este 2025 para deleitar a sus asistentes con una amplia variedad de propuestas musicales que incluyen talentos nacionales e internacionales, así como nuevos proyectos que buscan sorprender a todos los asistentes. Prepárate, porque el Tecate Comuna está por llegar y promete llenar la ciudad de ritmo, energía y experiencias inolvidables.

Te puede interesar: Flow Fest 2025: Conoce los horarios por día del festival

En su séptima edición, el evento más esperado por los poblanos contará con la participación de grandes y reconocidos artistas y bandas como Zoé, Foster the People, Panteón Rococo y Siddhartha, quienes se encargarán de llenar los escenarios con sus más grandes éxitos y actuaciones que combinarán música, espectáculo y emoción.

Además, se espera que el festival presente sorpresas especiales, colaboraciones únicas y momentos que solo se viven en este tipo de eventos, reafirmando su lugar como uno de los encuentros musicales más importantes de la localidad.

La cita para disfrutar de este maravilloso repertorio musical está pactada para este próximo sábado 22 de noviembre a las 12:00 horas en el Foro Cholula.

Line up oficial de festival Tecate Comuna 2025. INSTAGRAM/@tecatecomuna

Ante la proximidad del evento, la organización compartió los horarios oficiales para que aquellos que ya tengan sus boletos puedan planificar mejor su estadía en el festival y no se pierdan ni un minuto de música.

Así que, si quieres conocer a qué hora y en qué escenario estará tu artista favorito, a continuación te compartimos cómo quedaron distribuidos los horarios.

Horario de cada artista en el Tecate Comuna 2025

Escenario Tecate:

Rubytates 13:25 – 14:05

Andrés Obregón 14:45 – 15:30

Midnight Generation 16:15 – 17:05

Julieta Venegas 18:00 – 19:00

Zoé 20:00 – 21:15

Foster The People 22:35 – 23:35

Rich Mafia 00:45 – 01:35

Escenario Oppo:

Disco Bahía 12:50 – 13:25

La Santa Cecilia 14:05 – 14:45

Guitarricadelafuente 15:30 – 16:15

Kevin Kaarl 17:05 – 18:00

Siddhartha 19:00 – 18:00

Panteón Rococó 21:15 – 22:30

Molotov 23:45 – 00:45

Víctimas del Dr. Cerebro 01:35 – 02:15

Escenario Mágico:

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad 13:25 – 14:05

Silvestre y la Naranja 14:45 – 15:30

El Kuelgue 16:15 – 17:05

Khea 18:00 – 19:00

Mago de Oz 20:05 – 20:55

Maldita Vecindad 22:30 – 23:45

Los Wookies 00:45 – 01:35

Escenario Templo:

La Fanfarria del Capitán 12:50 – 13:25

Mario Santander 14:05 – 14:45

Meme del Real 17:05 – 18:00

Los Bunkers 19:00 – 20:00

Miguel Mateos 21:15 – 22:30

Apocalyptica 23:45 – 00:45

Cada escenario del festival ofrecerá actuaciones que mezclan ritmo, innovación y diversión. INSTAGRAM/@tecatecomuna

Con esto, el Tecate Comuna 2025 promete consolidarse como un festival imperdible, ofreciendo a los poblanos y visitantes una experiencia única llena de música, energía y momentos memorables que reflejan lo mejor la música y el espectáculo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP