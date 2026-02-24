Los recientes hechos en materia de seguridad registrados en Guadalajara comienzan a impactar la agenda cultural de la ciudad. Esta semana, distintos foros han optado por mover fechas en su programación, entre ellos el Teatro Diana, que confirmó ajustes en tres de sus presentaciones previstas para los próximos días.

A través de un comunicado, el recinto informó la reprogramación de los espectáculos que formarían parte de su cartelera de finales de febrero, en una decisión que responde al contexto actual y que prioriza la seguridad de asistentes, artistas y equipos de trabajo.

El concierto de Silvana Estrada, programado originalmente para el 26 de febrero de 2026 en el Teatro Diana, se llevará a cabo ahora el 17 de abril del mismo año en el mismo recinto.

Por su parte, la puesta en escena “Estoy bien a ratos”, que estaba prevista para el 27 de febrero, cambia su fecha al 13 de marzo de 2026 y ofrecerá dos funciones, a las 18:30 y 20:30 horas, en el Estudio Diana.

En tanto, Roswell, anunciada para el 28 de febrero, se presentará el 14 de marzo de 2026, también en el Estudio Diana.

El Diana recomendó al público conservar sus boletos, ya que las localidades adquiridas serán válidas para las nuevas fechas sin necesidad de realizar cambios adicionales.

En su posicionamiento, el recinto subrayó que, como parte de la comunidad artística, mantiene sensibilidad ante el momento que atraviesa la ciudad. Asimismo, reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad del público, de los artistas y de quienes colaboran en cada producción, al tiempo que expresó su confianza en que pronto podrán reencontrarse en condiciones de normalidad.

