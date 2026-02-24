María Julissa, la influencer señalada de "entregar" al Mencho, da su versión

La reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, dirigente del Cártel Nueva Generación (CNG), generó un fuerte impacto en el país durante la última semana. Además de provocar una nueva ola de violencia, el hecho colocó en el centro de la atención pública a María Julissa, influencer mexicana con más de tres millones de seguidores, a quien en redes sociales señalaron como presunta pareja sentimental del narcotraficante e incluso como supuesta responsable de haberlo entregado a las autoridades.

Ante las versiones que comenzaron a circular, la creadora de contenido difundió un comunicado para rechazar dichas acusaciones. Hasta el momento no se ha dado a conocer si iniciará acciones legales por las especulaciones. En su mensaje expresó:

"Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo información que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo tengo nada ver con esa situación".

También enfatizó:

"La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño".

Finalmente, agradeció a quienes han tratado el tema con prudencia y concluyó:

"Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales. Gracias por su comprensión".

Quién es María Julissa

María Julissa, de 25 años, construyó su presencia digital a partir de publicaciones sobre su vida en pareja con el youtuber y streamer colombiano Mr. Stiven. La relación comenzó hace seis meses y en diciembre anunciaron que esperan un hijo. Actualmente residen juntos en Colombia.

Su popularidad no solo se debe al contenido de estilo de vida. La influencer también es conocida por su afición al béisbol, actividad que la llevó a ser identificada como “La Barbie del Béisbol” y a desempeñarse como locutora oficial de la Liga Mexicana de Béisbol, aspecto que suele reflejar en sus publicaciones.

En su cuenta principal supera los tres millones de seguidores, mientras que su perfil especializado en béisbol reúne a más de 600 mil usuarios. Asimismo, María Julissa mantiene una cuenta en OnlyFans, plataforma en la que comparte contenido para adultos.

