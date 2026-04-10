La boda de una de las parejas más famosas del mundo ya tendría locación y fecha. De acuerdo con información del portal Page Six, los famosos save-the-dates (reserva la fecha) para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya fueron enviados a su selecto grupo de familiares y amigos más cercanos.

Esto significa que los preparativos para el enlace matrimonial están mucho más avanzados de lo que la mayoría de los fanáticos pensaban. La fecha promete ser un hito que podría acaparar todos los titulares de los medios de entretenimiento.

El fin de los rumores sobre Rhode Island

Durante varios meses, las redes sociales y diversos medios de comunicación especularon fuertemente que la pareja se casaría el 13 de junio en el lujoso resort Ocean House, un recinto ubicado muy cerca de la imponente mansión que la cantante posee en Rhode Island.

Sin embargo, la organizadora de bodas Tara Guérard desmintió categóricamente esta información, rompiendo las ilusiones de quienes ya imaginaban una ceremonia costera a mediados de junio.

De acuerdo con esta nueva información, el verdadero plan de los futuros esposos sería mucho más urbano, explosivo y completamente fiel a la vibrante personalidad de ambas estrellas.

¿Cuándo y dónde será la boda del año?

Prepara tu calendario, porque la fecha revelada por Page Six elegida por la intérprete de "Cruel Summer" y el jugador de los Kansas City Chiefs sería el próximo viernes 3 de julio de 2026.

¿El lugar elegido para dar el sí? Nada más y nada menos que la imponente ciudad de Nueva York, un destino que tiene un significado sumamente especial y profundo para la artista, quien incluso le dedicó la icónica canción "Welcome to New York" en su aclamado álbum 1989.

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Un fin de semana lleno de fuegos artificiales

La elección de esta fecha no es ninguna casualidad, ya que se enmarca justo en el fin de semana del 4 de julio, un fin de semana de festejos para los estadounidenses.

Además, Travis ha confesado en múltiples entrevistas en el pasado su absoluta fascinación por la energía inigualable y el ritmo acelerado de la Gran Manzana, por lo que celebrar su unión definitiva en esta metrópoli resulta ser el escenario perfecto y soñado para ambos.

Cabe recordar con mucha emoción que la pareja se comprometió oficialmente en agosto de 2025, cuando el deportista sorprendió a la cantante en el patio de su casa con un deslumbrante anillo de diamantes de corte antiguo que dejó a todos maravillados.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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OB