Las predicciones de Mhoni Vidente para este fin de semana del 10 al 12 de abril de 2026 traen importantes revelaciones para todos los signos del zodiaco.

Es un momento de transformación, donde las energías cósmicas se alinean para ofrecer nuevas oportunidades en el amor, la salud y el ámbito financiero.

A continuación, se detallan las predicciones completas para cada signo, incluyendo sus números mágicos, colores de la suerte y amores compatibles para maximizar la abundancia.

Aries

Tres días de estar arreglando asuntos personales, es decir, poner en orden tu vida y tus ideas. Recuerda que estás en tu etapa de cumpleaños y eso hace que todas las energías se alineen a tu favor, así que trata de darte tiempo para poner todo en orden.

Te llega la invitación de salir de viaje, pero va ser cerca y rápido, pero tu trata de disfrutarlo, recibe un regalo que no esperabas que te dará mucha felicidad, fin de semana de reconciliación con tu pareja y sentirte muy estable sentimentalmente, viernes de junta en lo laboral para cambios de puestos y nuevos reacomodos, pero tú vas a quedar de lo mejor, yo sé que la mentira es él equilibró de la vida, pero trata de siempre de llevar la verdad en tu existencia recuerda que la mentira dura mientras la verdad llega.

Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números mágicos 00, 16 y 13; tu color de la suerte es el rojo fuerte y trata de usar más ese color para atraer más la abundancia. A los Aries solteros les va a venir un amor compatible del signo de Capricornio o Géminis que va ser muy apasionado en su vida.

Tauro

Fin de semana de estar con toda la buena suerte de tu lado, así que cualquier trámite que hagas de compra o venta se te va a dar sin problema. Recuerda que es importante mantener discreción, es decir, no platicar tus planes para que no llenes de envidias.

El 10 de abril día mágico en tu vida te llega la invitación a salir por parte de un amor nuevo y recibes un dinero que te debían de tiempo atrás. Cuidado con problemas de estómago trata de alimentarte mejor, seguir con tus estudios universitarios recuerda que tu signo lo domina la inteligencia y el siempre estar en formación académica.

Te viene un amor en estos días, pero va ser fugaz y apasionado así que serán unos días de aventuras amorosas. Para el domingo te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu Ángel de la guardia que te ilumine para que sigas cosechando éxitos en todo lo que emprendas. Tus números mágicos de la suerte van a ser el 03, 21 y 90; tu color de la suerte es el azul y trata de usar mucho perfume de sándalo para que atraigas más abundancia y cortar lo negativo. Días de sorpresas agradables y de abundancia económica, te regalan una mascota. Tus amores compatibles son Virgo y Escorpio.

Géminis

Tres días de estar analizando qué quieres para tu futuro, y eso te hará reacomodar todo a tu alrededor, es decir, soltar lo que no era para ti y pensar en grande para que puedas tener más riqueza en tu vida; recibes un dinero extra por un trabajo del pasado.

Trata de cuidarte de las envidias del trabajo, que hay compañeros que no soportan tu energía positiva. Te busca un amor de lejos para volver a estar contigo; recuerda que lo que no fue ya no será, así que trata de hablar claro y terminar esa relación amorosa, y ya en estos días vas a conocer personas más compatibles con tu signo.

Tus números mágicos son el 05, 17 y 22; tu color de la suerte es el amarillo vibrante, ideal para atraer la prosperidad. En el amor, tus signos más compatibles para este fin de semana serán Libra y Acuario, con quienes tendrás una conexión inigualable.

Cáncer

Recuerda que tu signo, como su elemento, es el agua; eso lo hace preso de las emociones negativas, así que empezar una rutina de meditación al aire libre te ayudará a estar en paz.

Este fin de semana será ideal para sanar heridas del pasado y enfocarte en tu bienestar emocional. Recibirás una propuesta laboral que cambiará tu perspectiva económica, pero debes analizarla con calma antes de firmar cualquier documento.

En el ámbito sentimental, es momento de dejar los celos a un lado y confiar más en tu pareja. Si estás soltero, prepárate para conocer a alguien muy especial en una reunión familiar. Tus números mágicos son el 04, 11 y 29; tu color de la suerte es el blanco perlado, que te brindará tranquilidad. Tus amores más compatibles en estos días serán Piscis y Escorpio.

Leo

Te llega la invitación a salir a un día de campo y convivir con la naturaleza recuerda que tú eres el león del zodiaco y siempre necesitas sentirte libre para que fluyas más en tu vida y toma más sol que eso te ayuda a cortar enfermedades, mandas arreglar tu coche para venderlo y comprar uno más reciente, ya no seas tan coqueto en tu vida amorosa si ya estas en pareja trata de respectar la relación y si no puedes es mejor separarse y así no hacerle daño a nadie,

Este sábado va ser fiesta para tu signo muchos compromisos y donde estarás conociendo personas muy importantes para ti, este domingo te recomiendo que hagas limpia de tu closet y muevas tu cama de lugar para que las energías positivas estén más fuerte contigo.

Tus números mágicos de la suerte son 07, 19 y 33; tu color de la suerte es el rojo intenso. Tus amores compatibles para una relación estable son Sagitario y Aries.

Virgo

En este fin de semana tendrás la oportunidad de disfrutar más a tus seres queridos, es decir, piensas en salir a convivir más con tu familia. Programas un viaje para estar más cerca; recuerda que tu signo es la base de la familia y siempre quiere que todos estén bien.

Viernes de estar con mucho trabajo y con presiones de tus jefes; solo trata de hacer tu labor con la perfección que te caracteriza y verás cómo todo fluye a tu favor. Cuida tu salud, especialmente la garganta, evitando cambios bruscos de temperatura.

Tus números mágicos son el 08, 25 y 44; tu color de la suerte es el verde esmeralda, que te conectará con la abundancia. En cuestiones del corazón, tus amores compatibles serán Tauro y Capricornio, quienes te brindarán la estabilidad que tanto buscas.

Libra

Viernes de estar con muy buena suerte a tu alrededor; por fin has logrado lo que tanto deseas para tu vida en lo laboral, solo trata de no platicarlo tanto para que no te lleguen las envidias.

Yo sé que eres el comunicólogo del zodiaco y se te hace muy difícil guardar un secreto, pero si no puedes platicárselo a un familiar o ser querido que ellos solo van a desearte lo mejor. Este fin de semana es ideal para renovar tu guardarropa y cambiar de look, eso elevará tu autoestima.

Tus números mágicos son el 06, 14 y 38; tu color de la suerte es el rosa pastel, perfecto para atraer la armonía. Los amores compatibles que te rodearán con gran intensidad romántica son Géminis y Acuario.

Escorpión

Fin de semana de transformación profunda. Estarás cerrando ciclos que ya no te aportaban nada positivo y abriendo las puertas a nuevas oportunidades financieras. Un dinero inesperado llegará a tus manos, utilízalo para saldar deudas y no para gastos innecesarios.

En el amor, tu magnetismo estará al máximo, atrayendo miradas por donde vayas; sin embargo, es importante que seas sincero con tus sentimientos y no juegues con el corazón de los demás. Cuida tu sistema inmunológico descansando lo suficiente.

Tus números mágicos son el 09, 27 y 51; tu color de la suerte es el negro o rojo oscuro, que potenciará tu fuerza interior. Tus amores compatibles para vivir momentos de mucha pasión son Cáncer y Piscis.

Sagitario

Días de mucha energía y ganas de comerte al mundo. Planearás un viaje al extranjero o comenzarás a estudiar un nuevo idioma que te abrirá puertas en el ámbito profesional.

Evita las discusiones con amigos cercanos por malos entendidos; la comunicación clara será tu mejor aliada. En el amor, si tienes pareja, vivirán un fin de semana de mucha complicidad y romanticismo. Si estás soltero, un amor del pasado podría buscarte, pero recuerda que es mejor mirar hacia adelante.

Tus números mágicos son el 12, 34 y 55; tu color de la suerte es el naranja, que te llenará de vitalidad. Tus amores compatibles para una conexión sincera son Leo y Aries.

Capricornio

Este fin de semana te enfocarás en tu crecimiento profesional y en la planificación de nuevos negocios. Eres el signo más trabajador del zodiaco, pero recuerda que también necesitas descansar para recargar energías. Un familiar te pedirá un consejo importante, escúchalo con atención.

En el ámbito amoroso, es momento de dar el siguiente paso si ya tienes una relación estable; si estás soltero, conocerás a alguien muy interesante en el entorno laboral.

Tus números mágicos son el 10, 28 y 42; tu color de la suerte es el café o tonos tierra, ideales para la estabilidad. Tus amores compatibles que te entenderán a la perfección son Tauro y Virgo.

Acuario

Fin de semana de mucha creatividad y de poner en marcha esos proyectos que tenías estancados. Tu mente brillante te ayudará a resolver un problema legal o administrativo a tu favor.

Ten cuidado con los gastos hormiga, es importante que comiences a ahorrar para el futuro. En el amor, te sentirás un poco confundido, tómate un tiempo a solas para meditar qué es lo que realmente deseas en una pareja.

Tus números mágicos son el 15, 31 y 49; tu color de la suerte es el plateado o azul claro, que estimulará tu intuición. Tus amores compatibles para compartir tus locuras y sueños son Géminis y Libra.

Piscis

Recuerda que tú eres el líder empresarial y político que tu signo es el que da comienzo a la renovación de la energía este día domingo que va ser tu mejor día tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas y realizar tus sueños en cuestiones de negocios propios.

Es un fin de semana para consentirte, ir a un spa o simplemente relajarte en casa viendo tus películas favoritas. En el amor, estarás muy romántico y detallista con tu pareja, lo que fortalecerá enormemente la relación.

Si estás soltero, el amor tocará a tu puerta de la manera menos esperada. Tus números mágicos son el 11, 23 y 60; tu color de la suerte es el violeta, que te conectará con lo espiritual. Tus amores compatibles son Cáncer y Escorpio.

Con información de Mhoni Vidente

MF