Taylor Swift y Travis Kelce: ¿Un castillo dentro del Madison Square Garden? La misteriosa construcción que rodea la boda

Taylor Swift y Travis Kelce podrían convertir su boda en una auténtica “Love Story” o, al menos, eso dejan ver los reportes del medio Page Six, que recientemente aseguró que la pareja más popular del momento habría mandado construir un enorme palacio dentro del Madison Square Garden, en Nueva York, el recinto donde, supuestamente, oficializarían su matrimonio.

En los últimos días, diferentes revistas y medios de comunicación señalaron que presuntamente Swift y Kelce se casarían el próximo 3 de julio, algo que, aunque no está confirmado, sí ha llamado la atención de los fans por las pequeñas pistas que se han dejado ver previo a la fecha.

Uno de estos indicios son unos barandales blancos que quedaron al descubierto mientras descargaban la decoración del recinto y que podrían formar parte del castillo que, según TMZ, sería levantado dentro de un jardín. La estructura formaría parte de la decoración de una ceremonia inspirada en un cuento de hadas.

Pistas apuntan a una boda de cuento de hadas para Taylor Swift y Travis Kelce

Asimismo, Page Six obtuvo imágenes de una alfombra roja colocada en la entrada VIP del recinto; sin embargo, minutos después fue retirada . Según el medio, un empleado aseguró que era para una “boda”, pero explicó que aún no debía instalarse.

Cuando se dieron a conocer las fotografías del compromiso de Swift y Kelce, uno de los elementos que más llamó la atención fue el jardín donde el jugador de la NFL le propuso matrimonio a la cantante, un lugar decorado con flores blancas y tonos rosa.

Ahora, todo apunta a que la boda retomaría esa misma estética. Según Page Six, varias de las cajas que han sido entregadas en el Madison Square Garden están etiquetadas con la leyenda “Garden Party”, lo que ha alimentado las especulaciones sobre la temática de la celebración.

¿Por qué el Madison Square Garden se convirtió en el centro de todas las especulaciones?

Por su parte, TMZ reportó recientemente que gran parte del recinto ha sido cubierta con telas y que, además del Madison Square Garden, también fue rentado un espacio sin ventanas que podría transformarse por completo para ofrecer una experiencia inmersiva a los invitados.

El portal también señaló que existe un fuerte operativo de seguridad alrededor del recinto y que el personal tiene prohibido utilizar teléfonos móviles durante los preparativos.

Aunque celebrar una boda dentro de un estadio podría parecer inusual, la elección tendría sentido para una pareja del nivel de Taylor Swift y Travis Kelce, ya que el recinto ofrecería mayor privacidad gracias a sus múltiples accesos y a las estrictas medidas de seguridad implementadas para el evento.

Swift y Kelce mantienen una relación desde 2023 y se comprometieron en agosto del año pasado.

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