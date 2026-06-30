Selena Gomez y Timothée Chalamet juntos en 'Not Alone', la nueva película de Illumination: ¿Cuándo se estrena?

El estudio de animación Illumination, creador de exitosas franquicias como “Mi villano favorito”, “Minions” y “Super Mario Bros: La película”, regresa una vez más con una propuesta que promete convertirse en uno de los estrenos más destacados de 2027, pues además de una historia innovadora que mezcla romance con ciencia ficción, el filme incluirá la participación de dos de las celebridades más aclamadas de Hollywood : Selena Gomez y Timothée Chalamet.

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A través de redes sociales, este martes la compañía de entretenimiento reveló el primer vistazo de la película “Not Alone”, que llegará a los cines este próximo 16 de abril de 2027.

¿De qué trata “Not Alone”, la nueva apuesta de Illumination que reúne a Selena Gomez y Timothée Chalamet?

El tráiler presenta a Joe, un mecánico de cohetes introvertido que lleva una vida tranquila y solitaria . El personaje es interpretado por Timothée Chalamet, quien debuta como protagonista en una cinta animada tras consolidarse como una de las figuras más importantes de la industria.

A su lado estará Selena Gomez, quien presta su voz a Fran, una brillante astrobotánica que desarrolla el primer cohete propulsado por plantas. Ambos unen fuerzas para preparar el lanzamiento de la innovadora nave y, aunque entre ellos surge una conexión inmediata, ninguno parece ser muy hábil cuando se trata del amor.

Todo cambia cuando Dunk, Welly y Shirm, tres pequeños extraterrestres, llegan a esconderse en la casa de Joe mientras huyen del oficial espacial Zandro. Al descubrir el proyecto de Fran, los visitantes creen que el cohete podría ser la oportunidad perfecta para regresar a su planeta, lo que desata una aventura llena de momentos divertidos y entrañables.

¿Quiénes integran la nueva producción animada?

Las voces de los alienígenas estarán a cargo de los actores británicos Rob Brydon, Diane Morgan y Jamie Demetriou, mientras que Brett Goldstein, reconocido por “Ted Lasso”, interpretará al torpe oficial Zandro. El elenco también contará con la participación de Allison Janney y Lamorne Morris.

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La película está dirigida por Eric Guillon, quien codirigió “Gru 3: Mi villano favorito”, junto con Claire Dodgson y Jonathan Del Val, creativos que han trabajado en títulos como “Minions: Nace un villano”, “La vida secreta de tus mascotas 2” y “El Lórax”.

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