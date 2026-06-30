¡Conoce la colección de LEGO y Olivia Rodrigo! Este es su precio

Los fans de Olivia Rodrigo y los amantes de LEGO tienen una nueva razón para emocionarse. El Grupo LEGO anunció una colaboración con la cantante y compositora estadounidense que dará vida a una colección oficial inspirada en algunos de los momentos más representativos de su carrera.

La línea LEGO Editions Olivia Rodrigo estará integrada por cinco sets coleccionables que recrean escenarios, objetos y referencias inspiradas en la artista ganadora del GRAMMY. Cada modelo incluye detalles ocultos, guiños a sus canciones, vestuarios icónicos y elementos que han marcado las distintas etapas de su trayectoria.

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Una colección llena de referencias para los fans

La colección fue desarrollada con la participación de Olivia Rodrigo, quien colaboró en el diseño de cada set para incorporar elementos personales de su universo artístico.

Además, la cantante se convierte en la primera artista musical en contar con cinco sets oficiales de LEGO dedicados exclusivamente a su carrera, acompañados por cinco minifiguras inspiradas en ella. Cada una presenta dos expresiones faciales diferentes y está basada en algunos de sus looks más reconocidos sobre el escenario, además de incluir referencias a su herencia filipina.

Sobre esta colaboración, Olivia Rodrigo señaló que siempre le ha gustado esconder pequeños detalles y significados dentro de su música y sus videos, por lo que trabajar junto al equipo de LEGO para trasladar esa experiencia a una colección para construir fue especialmente emocionante.

¿Qué incluye la colección LEGO de Olivia Rodrigo?

Los cinco sets fueron diseñados para fans de entre 9 y 14 años en adelante y representan distintos momentos de la carrera de la intérprete de drivers license.

Entre ellos destacan:

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Vinyl (43028): un vinilo construible inspirado en sus tres álbumes de estudio, con múltiples referencias ocultas a su carrera.

LEGO Botanicals & LEGO Editions Olivia Rodrigo's Flower Bouquet (11507): un ramo de flores con simbolismos relacionados con las composiciones de la cantante. Además, es la primera colaboración personalizada de un artista con la línea LEGO Botanicals.

CORTESÍA/ LEGO®

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Concert Moon (43029): recrea uno de los momentos más memorables del tour GUTS, cuando la artista aparece suspendida sobre una enorme luna durante el concierto.

CORTESÍA/ LEGO®

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Secret Storage (43030): reúne varios de los objetos más representativos del universo de Olivia, como su guitarra roja y el megáfono utilizado durante la gira GUTS.

CORTESÍA/ LEGO®

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Dual Guitar (43031): una guitarra dividida entre versión acústica y eléctrica que simboliza las dos facetas musicales de la cantante.

CORTESÍA/ LEGO®

¿Cuánto costarán los sets de LEGO de Olivia Rodrigo en México?

Estos serán los precios oficiales para México:

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Vinyl- 699 pesos.

LEGO Botanicals & LEGO Editions Flower Bouquet- 1,099 pesos.

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Concert Moon- 1,199 pesos.

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Secret Storage- 1,199 pesos.

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Dual Guitar-2,799 pesos.

¿Cuándo salen a la venta?

La colección LEGO Editions Olivia Rodrigo llegará a nivel mundial el 1 de agosto de 2026 y podrá adquirirse en tiendas LEGO, distribuidores autorizados y en la tienda en línea de la marca.

Además, tres de los modelos ya pueden preordenarse: Dual Guitar, Concert Moon y Flower Bouquet, para quienes quieran asegurar su colección antes del lanzamiento oficial.

Con esta colaboración, LEGO apuesta por acercar el universo creativo de Olivia Rodrigo a sus seguidores mediante una experiencia interactiva que combina construcción, coleccionismo y múltiples referencias que los fans podrán descubrir pieza por pieza.

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