YMCA: Este es el significado de la icónica canción de Village People

La muerte de Victor Willis, vocalista y coautor de "YMCA", hizo que millones de personas volvieran a preguntarse qué significan esas cuatro letras y cuál es el verdadero mensaje de una de las canciones más famosas de todos los tiempos.

El fallecimiento de Victor Willis, una de las voces más emblemáticas de Village People, reavivó el interés por "YMCA", el éxito musical lanzado en 1978 que ha trascendido generaciones y continúa sonando en fiestas, estadios, eventos deportivos y celebraciones alrededor del mundo.

Aunque su coro es reconocido prácticamente en cualquier país y su coreografía se ha convertido en un símbolo de la cultura popular, muchas personas desconocen el origen de las siglas YMCA y la historia que inspiró la composición de la canción.

¿Qué significa YMCA?

ESPECIAL

Las siglas YMCA corresponden a Young Men's Christian Association, o Asociación Cristiana de Jóvenes, una organización fundada en 1844 en Londres, Inglaterra, por George Williams.

Su objetivo era ofrecer alojamiento, actividades deportivas, educación y apoyo a jóvenes que llegaban a las grandes ciudades durante la Revolución Industrial en busca de trabajo y mejores oportunidades. Con el paso de los años, la organización se expandió por diversos países y amplió sus programas para ofrecer espacios de recreación, deporte, desarrollo comunitario y formación para personas de distintas edades.

Fue precisamente durante una visita a Estados Unidos cuando el productor francés Jacques Morali conoció la institución y vio en ella la inspiración para una nueva canción.

¿Cómo nació la canción "YMCA"?

De acuerdo con declaraciones del propio Victor Willis, Jacques Morali le explicó qué era la YMCA y le propuso escribir un tema inspirado en la organización. El cantante recordó que ambos comenzaron a desarrollar la canción casi de inmediato después de conocer la historia de la institución.

El resultado fue "YMCA", un sencillo que apareció en 1978 como parte del álbum Cruisin', de Village People. La letra presenta a un joven que llega a la ciudad sin dinero ni rumbo y recibe el consejo de acudir a la YMCA, donde puede encontrar alojamiento, actividades recreativas, compañía y un ambiente de apoyo mientras mejora su situación.

¿Cuál es el verdadero significado de la canción?

Desde su lanzamiento, "YMCA" ha sido interpretada de distintas maneras. En un sentido literal, la canción describe a la Young Men's Christian Association como un lugar donde los jóvenes podían encontrar ayuda, amistad y oportunidades para comenzar una nueva etapa.

Sin embargo, con el paso del tiempo también adquirió una fuerte relevancia dentro de la comunidad LGBTQ+. Esto ocurrió porque durante las décadas de los 70 y 80, algunas sedes de la YMCA eran vistas como espacios de convivencia para hombres jóvenes, una realidad que llevó a que parte del público interpretara la canción como una referencia a la cultura gay de aquella época.

A pesar de esas interpretaciones, Victor Willis sostuvo en diversas ocasiones que la intención original del tema era describir a la organización como un sitio donde los jóvenes podían encontrar apoyo y diversión, y rechazó que la canción hubiera sido escrita con un significado sexual explícito.

AFP/ARCHIVO

Con el paso de los años, el propio tema adquirió nuevos significados gracias a la manera en que fue adoptado por distintas generaciones y comunidades.

Un éxito que marcó la historia de la música

Desde su estreno en 1978, "YMCA" se convirtió en uno de los mayores éxitos de Village People. Su pegajoso coro, el ritmo disco y la sencilla coreografía en la que el público forma con los brazos las letras Y-M-C-A ayudaron a que la canción cruzara fronteras y permaneciera vigente durante décadas.

Actualmente sigue siendo habitual escucharla en:

Eventos deportivos.

Fiestas y bodas.

Celebraciones populares.

Marchas del Orgullo LGBTQ+.

Espectáculos y conciertos.

Su capacidad para reunir a personas de distintas edades ha convertido al tema en uno de los himnos más reconocibles de la música internacional.

¿Quién fue Victor Willis?

Victor Willis fue el vocalista principal y uno de los integrantes fundadores de Village People, agrupación creada a finales de los años setenta y reconocida por personajes inspirados en distintos oficios y estereotipos de la cultura estadounidense.

Además de interpretar varios de los mayores éxitos del grupo, Willis participó como coautor de canciones que marcaron la era de la música disco, entre ellas "YMCA", considerada una de las composiciones más influyentes de la historia del género.

Su fallecimiento volvió a colocar la canción en el centro de la conversación pública y despertó el interés de nuevas generaciones por conocer el origen de un tema que, casi cinco décadas después de su lanzamiento, sigue siendo sinónimo de celebración.

¿Por qué "YMCA" sigue siendo tan popular?

Parte del éxito de "YMCA" radica en que logró trascender su contexto original para convertirse en un fenómeno cultural. Más allá de las distintas interpretaciones sobre su significado, la canción conserva un mensaje de comunidad, optimismo y compañerismo que continúa conectando con millones de personas.

Con la muerte de Victor Willis, el legado de Village People vuelve a cobrar relevancia y recuerda cómo una canción inspirada en una organización fundada en Londres hace más de 180 años terminó convirtiéndose en uno de los himnos más reconocidos de la música popular a nivel mundial.

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BB