t.A.T.u confirma concierto en Guadalajara

Después de más de una década lejos de los escenarios, el dúo ruso t.A.T.u. se presentará en Guadalajara para ofrecer un concierto el 6 de diciembre en el Teatro Estudio Cavaret, como parte de su gira de reencuentro, que también pasará por Monterrey y la Ciudad de México.

Concierto de t.A.T.u. en México fue confirmado por Instagram

La noticia fue confirmada por Lena Katina a través de su cuenta de Instagram. El anuncio llega tras la confirmación de sus fechas en el país —1 y 2 de diciembre en La Maraka de la CDMX y el 5 en Monterrey—, marcando así la primera visita del emblemático dúo a México desde 2006.

Un dúo que desafió los límites del pop en los 2000

Formado en Moscú en 1999, t.A.T.u. —integrado por Lena Katina y Yulia Vólkova— irrumpió en la escena musical internacional con una propuesta que desafió los límites del pop de inicios de los 2000. Su tema All the Things She Said se convirtió en un himno generacional y las posicionó en la cima de las listas musicales en Europa, América y Asia. A partir de ahí, canciones como Not Gonna Get Us y All About Us consolidaron su fama mundial y convirtieron al dúo en uno de los actos más influyentes de su época.

Tras su separación en 2011, cada una de sus integrantes siguió caminos distintos, impulsando proyectos en solitario y alejándose de la imagen mediática que en su momento generó controversia. Hasta el momento, no se han revelado los precios ni cuándo saldrán a la venta los boletos para su concierto en Guadalajara.

