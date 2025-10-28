Fox One anuncia su incorporación a otro servicio de streaming

Fox Corporation anunció oficialmente que FOX One llega a Prime Video, marcando un nuevo paso en la expansión de su servicio de video bajo demanda por suscripción (SVOD) en México. Con esta incorporación, FOX One consolida su posición como uno de los servicios de streaming deportivo más completos del país, ofreciendo una combinación de eventos en vivo, análisis, debate y entretenimiento enfocado en deportes.La llegada a Prime Video amplía significativamente el alcance de FOX One en México, sumándose a otras plataformas donde ya estaba disponible, como Claro Video, según Carlos Martínez, EVP y Managing Director de Fox Corporation para América Latina, la inclusión en Prime Video permitirá ofrecer más de 200 eventos deportivos en vivo, incluyendo la cobertura más completa de partidos de fútbol mexicano. Esto refuerza la estrategia de FOX One de brindar contenidos exclusivos y de alta calidad para los aficionados al deporte en la región.FOX One no solo ofrece eventos en vivo, sino que también apuesta por producciones originales que combinan análisis, entrevistas y debate deportivo. Su catálogo cubre una amplia gama de disciplinas, desde el fútbol mexicano hasta deportes internacionales, consolidando así su liderazgo en el mercado de streaming deportivo en México.La combinación de transmisiones en vivo y contenidos exclusivos busca fidelizar a los suscriptores y atraer nuevos usuarios interesados en acceder a la programación más completa.La estrategia de expansión de FOX One no se detiene con Prime Video, pues la compañía planea continuar su despliegue en otras plataformas SVOD, incluyendo Roku, y prevé el lanzamiento de su aplicación independiente antes de finalizar el año. Esto permitirá a los usuarios acceder de manera directa a FOX One, sin depender de terceros, y disfrutar de una experiencia de streaming optimizada, con contenidos personalizados y funcionalidades avanzadas.Con esta integración a Prime Video, FOX One se posiciona como un actor clave dentro del mercado de streaming deportivo en México, fortaleciendo su oferta frente a competidores y ampliando el acceso a sus contenidos en dispositivos móviles, televisores inteligentes y computadoras.La combinación de cobertura en vivo, producción original y accesibilidad en múltiples plataformas refleja el compromiso de Fox Corporation por adaptarse a las nuevas tendencias de consumo digital y consolidar su presencia en el segmento de deportes bajo demanda. YC