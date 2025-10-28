Escucha Rels B en Apple Music con una increíble promoción

Luego del reciente estreno del sencillo “No me tires flores” de Alejandro Sanz con Rels B, la canción se convierte en un excelente pretexto para escuchar al cantante mallorquín con su último álbum afroLOVA 25', disponible a través de Apple Music, la cual cuenta con una oferta por tiempo limitado de 2 meses por tan solo 9 pesos al mes.

afroLOVA 25 más allá de ser un álbum, se trata (en palabras del artista) de un “mood” con nueve canciones con ritmos latinos que van desde el reggae hasta la bachata, Rels B continúa expandiendo su faceta romántica con artistas de gran talla como el colombiano Kapo, con quien comparte la canción “Carita Angelikal”.

En Apple Music puedes escuchar sus otros sencillos como “La propuesta” “Mis días a tu suerte” o “que todo siga igual, o que vaya mejor” en donde el español habla sobre el estar enamorado, la felicidad y los sueños.

El pasado mes de agosto, Rels B se presentó en Guadalajara como parte de su gira "A New Star World Tour 2025" consolidándose como uno de los artistas más queridos de México tras dar un concierto inolvidable en la Arena VFG.

Con Apple Music disfruta más de Rels B

Con un sonido de alta calidad y una forma sencilla de utilizar, Apple Music se convierte en una excelente opción para escuchar a Rels B y a todos tus artistas favoritos, al aprovechar de su promoción increíble.

Podrás acceder a dos meses de plan individual por un costo accesible: 2 meses por 9 pesos al mes, disponible hasta el 6 de noviembre.

Además, y, entre otros beneficios, el plan individual de Apple Music te dará acceso a más de 100 millones de canciones —sin anuncios, repetimos, sin anuncios—; poder descargar tus canciones favoritas sin conexión, probar el audio espacial y el Lossless, además de recibir recomendaciones personalizadas según tus gustos.

Esta oferta de Apple Music está dirigida a México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Panamá, y podrás aprovecharla dando clic en el siguiente enlace.

*Oferta por tiempo limitado para nuevos suscriptores que canjeen en dispositivos elegibles. El plan se renueva automáticamente a $129/mes hasta que se cancele. Se aplican términos y condiciones.

