Tan Biónica anuncia su nuevo álbum “El Regreso”

“El Regreso”, es el nuevo álbum de Tan Biónica, tras más de una década sin lanzar música. El anuncio marca una nueva etapa para el grupo conformado por Chano, Bambi, Diega y Seby, que regresa con un disco muy esperado.

“El Regreso” cuenta con diez canciones inéditas e incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. La participación de Nicki ya despertó expectativa: la banda presentó el tema junto a ella en vivo y fue uno de los momentos más celebrados por los fanáticos. Ahora, la colaboración verá la luz oficialmente en el álbum.

Como parte del lanzamiento, el lunes 27 de octubre se habilitará la pre-venta del vinilo de EL REGRESO, disponible a través de la web oficial tanbionica.com. Esta edición especial celebra el regreso discográfico de la banda con un formato de colección, pensado para quienes siguen acompañando la historia de Tan Biónica desde sus comienzos.

La noticia llega tras un retorno histórico a los escenarios: en 2023, Tan Biónica fue el artista que más tickets vendió en Argentina y reunió a más de medio millón de personas en su gira internacional, con funciones sold out en River Plate, dos shows en Vélez Sarsfield, dos en el Estadio Único y 10 Movistar Arena de Buenos Aires, entre otros escenarios de Latinoamérica y Europa.

MÁS SOBRE TAN BIÓNICA

Tan Biónica es una de las bandas más emblemáticas del pop-rock argentino de las últimas dos décadas. Formada en Buenos Aires por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, se convirtió en un fenómeno musical y cultural que marcó a toda una generación.

Con una propuesta que fusiona pop, rock y electrónica,el grupo conectó rápidamente con el público. Entre 2010 y 2015 alcanzaron el éxito con sus discos más icónicos “Obsesionario” (2010) y “Destinología” (2013), que incluyeron himnos como “La melodía de Dios”, “Ciudad mágica”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor”.

Tras un impasse, que comenzó en 2016, la banda regresó en 2023 con la gira “La Última Noche Mágica”, que agotó en tiempo récord cinco fechas en estadios (Vélez Sarsfield, Estadio Único de La Plata y River Plate) y los llevó a recorrer Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España, convocando a más de 500.000 personas en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Tan Biónica acumuló tres Discos de Oro y tres de Platino otorgados por CAPIF por “Obsesionario”, “Destinología” y “Hola mundo” e incluso fue nominada a los Grammys Latinos de 2013 en la categoría Mejor álbum pop/Rock por “Destinología”.

Luego de su regreso, en 2025 ganó dos Premios Gardel: Mejor Álbum en Vivo por “La Última Noche Mágica–Estadio River Plate” y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag. Hoy, con su nuevo álbum “El Regreso”, Tan Biónica inicia una nueva etapa, manteniendo viva la energía de sus clásicos y reafirmando su lugar en la historia de la música.