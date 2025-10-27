“Soy Frankelda” es una de las películas de stop motion que promete ser de las mejores y encantar a las y los cinéfilos. Antes de disfrutar este filme en cines, te compartimos cinco curiosidades que te sorprenderán sobre este proyecto.

5 curiosidades que debes saber antes de ver Soy Frankelda

La historia está inspirada en Mary Shelley, autora de Frankenstein.

El aclamado director tapatío Guillermo del Toro es el padrino del filme, y además fue un gran pilar en la producción de esta película, pues compartió recomendaciones al equipo para mejorar el proyecto cinematográfico.

Para su rodaje se utilizaron más de 200 marionetas y 50 sets hechos a mano.

Es una precuela y, al mismo tiempo, una secuela de la serie disponible en HBO Max.

La idea original era un especial de media hora para HBO Max; sin embargo, el guion evolucionó a una película de dos horas.

Una película 100% mexicana

Bajo la dirección de los hermanos mexicanos Roy y Arturo Ambriz, esta película inició su producción con el título provisional Frankelda y el Príncipe de los Sustos . Esta cinta representa un gran logro para el cine mexicano, pues se trata del primer largometraje creado totalmente con la técnica de stop motion, la cual consiste en tomar fotografías de las marionetas en distintas posiciones, moverlas milimétricamente y capturar otra imagen para crear la secuencia animada.

¿De qué trata Soy Frankelda?

La historia que llega a la pantalla grande sigue a Frankelda, una audaz escritora mexicana del siglo XIX, que se embarca en una aventura hacia su subconsciente para enfrentarse a los monstruos que protagonizan sus relatos literarios.

En su viaje es guiada por un príncipe atormentado, y deberá restablecer el equilibrio entre la ficción y la realidad.

No lo pienses más y sumérgete en esta historia 100% mexicana que puedes disfrutar en cines del país.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS