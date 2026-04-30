Suprema Corte en México falla a favor de Diego Luna por uso no autorizado de su imagen

El actor Diego Luna vio el final de una larga disputa con la marca de whisky Johnnie Walker, de la empresa Diageo México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del actor por el uso no autorizado de su imagen en un comercial transmitido en televisión entre agosto y septiembre del año 2011.

Según la sentencia, Diego deberá recibir al menos “40% del importe del precio de venta al público que las empresas demandadas hayan obtenido por la venta del tipo y marca de bebida alcohólica en México durante el periodo de transmisión del comercial”. La resolución en el pleno se logró gracias al artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho al Autor, tras más de una década de litigios.

El Amparo Directo en Revisión 6448/2025, en el que se enmarca la resolución de Luna, fue conocido por la SCJN luego de que un tribunal colegiado en materia civil ya había resuelto el caso en 2025.

¿Qué dice la ley del caso?

El Artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor es la piedra angular en la defensa de los derechos de imagen en México. Esta legislación establece que la reparación material y moral, así como la indemnización por daños y perjuicios, no puede ser inferior al 40% del precio de venta al público del producto o servicio que haya implicado una violación a estos derechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado este precepto subrayando que su objetivo principal es generar un efecto disuasorio para evitar que la infracción resulte un negocio rentable para las empresas infractoras.

El máximo tribunal ha enfatizado que el derecho a la propia imagen es una extensión fundamental de los derechos de la personalidad. Este marco legal protege la facultad de cada individuo para decidir cómo se utiliza su identidad visual, resguardando no solo sus intereses económicos, sino también su dignidad, privacidad y honor frente a corporaciones que busquen lucrar sin el debido consentimiento.

¿Cómo se originó el conflicto?

Según medios nacionales, el anuncio televisivo era parte de la campaña “Caminando con Gigantes”, que reunía imágenes de grandes personalidades mexicanas, entre ellas la del coprotagonista de “Y tu mamá también”, su entonces esposa, Camila Sodi, y su hijo, quien aparecía en una carriola siendo menor de edad, aspecto que potenció la polémica.

El caso de Luna está precedido por la demanda de su compañero cineasta Gael García Bernal, quien también apareció, junto con su familia, en los contenidos de la campaña de Johnnie Walker y fue hasta 2021 que la SCJN falló a su favor, ya que Diaego había apelado la indemnización del 40% al actor.

En su momento, Diageo argumentó que los contenidos de "Caminando con Gigantes" no tenían fines de lucro y que su objetivo era rendir homenaje a las grandes personalidades mexicanas, como Luna y García Bernal.

La resolución de la SCJN ha provocado revuelo en redes sociales, ya que se critica que la justicia haya tardado tanto en llegar, incluso para dos de los artistas más importantes del país con producciones en Hollywood y posibilidades económicas de luchar por su caso.

TG