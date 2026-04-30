Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 1 al 3 de mayo

Mizada Mohamed revela que este fin de semana del 1 al 3 de mayo llega con una energía intensa que impulsa acuerdos, viajes y transformaciones personales.

Según la astróloga, la influencia lunar y los movimientos planetarios marcarán días ideales para tomar decisiones importantes y avanzar en temas que estaban detenidos.

Aries

Se abren puertas en negociaciones y acuerdos. Tu facilidad de palabra y carisma estarán en su punto más alto, lo que te permitirá avanzar en temas personales, laborales y sentimentales con excelentes resultados.

Tauro

Todo lo que pase por tu mente comienza a materializarse. Es un periodo ideal para trámites, compras o viajes, además de destrabar asuntos que llevaban tiempo detenidos. Recibes una noticia positiva en el hogar.

Géminis

Nada ni nadie detiene tu crecimiento. Es un excelente momento para resolver conflictos de comunicación, especialmente en el trabajo. En el amor, reina la armonía.

Cáncer

Vives una etapa emocional plena, con cambios en tu forma de pensar y sentir. Estás rompiendo viejos hábitos y avanzando con mayor libertad. En lo profesional llegan reconocimientos, recompensas y buenas noticias.

Leo

Entras en un ciclo muy favorable donde lo que parecía estancado comienza a fluir. Recibirás respuestas en temas económicos, trámites o asuntos laborales gracias a la influencia de la Luna y varios planetas.

Virgo

La energía de la abundancia te acompaña. Se presentan nuevas propuestas laborales que, aunque implican más responsabilidades, también traen mejoras económicas importantes.

Libra

Transformaciones, oportunidades y nuevos comienzos se hacen presentes. Es un buen momento para acuerdos, negociaciones e incluso reencuentros sentimentales. Además, comienzan a visualizarse viajes próximos.

Escorpión

Es momento de hablar claro y poner todo sobre la mesa. Tu intuición estará muy afinada, lo que te permitirá lograr acuerdos importantes, especialmente en el ámbito profesional.

Sagitario

Los viajes toman protagonismo, ya sea por trabajo o placer. También hay movimientos importantes en el hogar, como cambios, compras o mejoras. Se abren oportunidades laborales interesantes.

Capricornio

Se presentan cambios y nuevas oportunidades. Es momento de trabajar en equipo para lograr objetivos que beneficien tu economía y la de quienes te rodean.

Acuario

Tu creatividad está al máximo. Es un día ideal para poner en marcha planes que impacten positivamente en tu economía y desarrollo personal.

Piscis

La rueda de la fortuna está de tu lado. Es momento de actuar y no solo pensar. Firmas, acuerdos y planes de viaje se ven muy bien aspectados durante este fin de semana.

MF