Christian Nodal convirtió su concierto en Querétaro en algo más que una noche de música. El sonorense aprovechó el escenario para abrirse emocionalmente ante su público, y lanzar mensajes que muchos interpretaron como una referencia directa a la polémica que se desató por la aparición de una modelo parecida físicamente a su expareja, Cazzu, en su video "Un vals".

El cantante no tiene los derechos de su música ni de su nombre

El intérprete ya había dicho anteriormente que no era dueño de su nombre ni de su música, sólo de su voz, por lo que muchos interpretaron que él no eligió ni estaba enterado de la participación de dicha modelo en el material.

En el concierto, Nodal volvió a decir que no era dueño de su nombre y se refirió al control de su carrera y su imagen pública. "Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes", dijo.

Nodal se abre emocionalmente en su concierto

El intérprete de regional mexicano también dejó ver un tono más personal al hablar de las decepciones que ha enfrentado, incluso de su propia familia y de amistades.

"La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes", señaló, reiterando su agradecimiento a sus fans, a quienes aseguró deberles respeto y cariño.

Christian agradeció la relación que mantiene con sus seguidores, a quienes atribuyó su fortaleza en medio de las críticas. "Lo único que se hace bien cuando es real es esto, es la energía y es el tenernos frente a frente y disfrutar cada canción", expresó.

Asimismo, Nodal dejó claro que, pese a los momentos complicados, se siente fortalecido y nada ni nadie lo puede tumbar. "Gracias a Dios también me pueden poner donde quieran, a mí ya no me tumba nada ni nadie en esta vida".

Finalmente, el cantante cerró sus reflexiones reconociendo el impacto que ha tenido la exposición mediática en su vida.

"Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido, ya soy todo lo peor de esta vida y nadie conoce mi corazón, pero así toca a veces", reflexionó mientras su público aplaudía.

En redes, sus seguidores le han expresado apoyo y cariño ; además, el que reapareciera con Ángela Aguilar echa abajo las versiones de una supuesta separación provocada por el escándalo de la modelo Dagna Mata en el video "Un vals".

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