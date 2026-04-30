Termina abril y la programación de Netflix del mes de abril culmina con interesantes contenidos. Revisa cuáles son las historias con las que finaliza abril y decide cuál ver desde la comodidad de tu espacio en casa.

Me llamó Agneta. ESPECIAL/NETFLIX.

Me llamó Agneta

Es una película romántica de comedia y drama que ya está disponible en Netflix. Aunque no lo parezca, Agneta es una persona carismática y divertida, pero se siente invisible: Acaba de cumplir 49 años, sus hijas ya se independizaron y su trabajo en la administración de tránsito está estancado. Por otro lado, su esposo vive dichoso gracias a los baños helados y a sus recorridos en bicicleta con un equipo caro. En un intento desesperado por escapar de la aburrida cotidianidad, Agneta deja atrás su vida segura en Suecia para ser la au pair de un niño sueco llamado Einar que vive en Francia. Sin embargo, en su primer encuentro con él, se da cuenta de que hubo un gran malentendido, ya que Einar no es un niño, sino un anciano excéntrico y demente. Dirigida por Johanna Runevad. Con Björn Kjellman, Claes Månsson, Eva Melander, Jérémie Covillault, Richard Forsgren.

¿Debería casarme con un asesino?. ESPECIAL/NETFLIX.

¿Debería casarme con un asesino?

Es una serie documental de Reino Unido que ya se puede ver en Netflix. Tres años después de un violento crimen que fue encubierto con sumo cuidado, la joven forense Caroline Muirhead se enamora perdidamente de un hombre que conoce por Tinder. El apasionado romance enseguida deriva en un compromiso y en la certeza de un futuro juntos, pero su prometido esconde un terrible secreto. Cuando por fin le confiesa a Caroline que mató a una persona y escondió el cuerpo, ella se ve forzada a tomar una decisión imposible: Ser leal a quien ama o arriesgarlo todo para dar a conocer la verdad.

Envidiosa: Temporada 4. ESPECIAL/NETFLIX.

Envidiosa: Temporada 4

Es una serie argentina de comedia que lanza su cuarta temporada en Netflix. Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola, también aparece Bruno, el hijo de nueve años fruto de la relación anterior de Matías, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad. En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige. Con Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo.

Hombre en llamas. ESPECIAL/NETFLIX.

Hombre en llamas

Es una serie de acción y thriller que se estrena hoy en Netflix. Basada en la serie de libros de A. J. Quinnell, narra la historia de John Creasy, un ex mercenario de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos conocido por sus grandes habilidades y por sobrevivir incluso en los escenarios más desoladores, pero que ahora sufre de un intenso estrés postraumático. Decidido a vencer a sus demonios, Creasy emprende un camino hacia la redención, pero, antes de lograr adaptarse a su nueva vida, se ve de nuevo en medio del fuego, luchando más que nunca.

XM