El esperado evento mexicano de boxeo amateur entre influencers, celebridades y personalidades del internet, Supernova, ha despertado polémica en su segunda edición: Supernova Génesis ; que se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, en la capital del país.

En esta ocasión, la renuncia de la actriz mexicana, Samadhi Zendejas, de su participación en el evento que combina deporte, música y entretenimiento digital, es el tema de conversación.

Zendejas estaba programada para subirse al ring contra la streamer e influencer mexicana, Alana Flores , quien también acumula cuatro victorias en eventos similares, como Supernova Strikers 2025 y La Velada del Año V.

Alana Flores reacciona a renuncia de Samadhi Zendejas

Este jueves 12 de febrero, Samadhi Zendejas publicó en sus redes oficiales un comunicado, informando a toda su comunidad que su participación en el combate contra Alana Flores en la Arena CDMX el próximo 26 de abril, no podrá concretarse.

Poco después, Alana Flores reaccionó publicando un video a sus redes sociales en el que habla sobre la baja de Samadhi desde su perspectiva. "Cuando Samadhi me reta públicamente, Supernova me ofrece la pelea y yo de inmediato les dije que sí...", comentó la influencer.

Agregó que ella intentó negociar el peso para la pelea en diversas ocasiones, teniendo mucha disposición y flexibilidad; sin embargo, fue Zendejas quien se mostró renuente por llegar a un acuerdo.

"En verdad me apena muchísimo y les quiero pedirle una disculpa a todos ustedes que están a la expectativa de la pelea, créanme que yo tengo las mismas ganas de que esto se haga. Yo me he subido cuatro veces al ring y nunca me he rajado ", afirmó la creadora de contenido.

También comentó que ella ama poder subirse al ring y compartir con sus seguidores todo el proceso y su pasión por el deporte, aunque sea en nivel amateur.

La creadora de contenido aprovechó su video para lanzar un comentario "atrevido" a Samadhi Zendejas, diciendo: "Tú me retaste a mí y aún así, estoy yo intentando acoplarme a ti". Asimismo, volvió a reiterar su disposición por subir de peso, para alcanzar los 56 kilos de Zendejas: "Si de plano estás en nula disposición de bajar un kilo más, está bien, hagámoslo en 56, pero pesémonos el día de la pelea".

Flores finalizó su video comentando que hay muchas cosas más que le gustaría aclarar y desmentir, pero ha aprendido a elegir y proteger su paz mental quedándose callada. También invitó a sus seguidores a etiquetar a Samadhi Zendejas, para ver si la actriz tiene alguna contestación a las nuevas propuestas de la influencer.

