Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 23 al 27 de marzo

Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 23 al 27 de marzo llegan cargados de energía, cambios y oportunidades para cada signo del zodiaco.

A través de sus cartas del tarot y su intuición, Mhoni nos guía sobre lo que viene en temas de amor, dinero, salud y trabajo, ayudándonos a tomar mejores decisiones en momentos clave.

Esta semana destaca por ser un periodo de cierre de mes, ideal para reflexionar, reorganizar metas y dejar atrás lo que ya no suma en nuestra vida.

Aries

Para Aries, el tarot anuncia una semana completamente mágica, pero no exenta de advertencias. La presencia de energías de cuidado señala la importancia de estar alerta ante enemigos ocultos, fraudes o malas decisiones en compras. Sin embargo, también se abre una puerta poderosa: llega dinero rápido e inesperado que ayudará a estabilizar pendientes económicos.

El 27 de marzo será su mejor día, en medio de una semana cargada de trabajo, cierre de mes y preparación para festejos de cumpleaños. La energía de renovación está en su punto más alto, impulsada por su temporada, lo que favorece cambios positivos, viajes y nuevos comienzos.

En el amor no habrá grandes conflictos, pero si está soltero, se recomienda enfocarse en sí mismo. En lo profesional, surge la posibilidad de asumir un rol de liderazgo importante. Júpiter será su planeta guía, impulsando riqueza, negocios y cambios de mentalidad. Eso sí, deberá cuidar su salud digestiva y mejorar hábitos alimenticios.

Números de la suerte: 04, 11 y 18.

Signos compatibles en el amor: Leo, Sagitario y Libra.

Tauro

Tauro entra en una etapa de reconstrucción con la carta de la torre, que simboliza derribar lo viejo para edificar algo mejor. Es momento de dejar atrás personas tóxicas, chismes e intrigas que han frenado su crecimiento.

El 25 de marzo será clave, con juntas laborales, oportunidades de cambio de empleo y nuevas propuestas. También será fundamental poner orden en las finanzas, pagar deudas y evitar gastos innecesarios, especialmente con miras a próximos viajes en Semana Santa.

En el plano emocional, Tauro deberá aprender a poner límites, ya que su naturaleza generosa lo ha llevado a decepciones. Plutón influirá en su vida ayudándolo a ver con claridad quién suma y quién resta. La recomendación es cuidar su salud, especialmente riñones y espalda, además de combatir el insomnio y el estrés.

Números de la suerte: 14, 33 y 52.

Signos compatibles en el amor: Virgo, Capricornio y Cáncer.

Géminis

Géminis recibe la carta del sol, augurio de éxito, brillo personal y una semana llena de energía positiva. Es el momento ideal para reinventarse, invertir en sí mismo y avanzar sin miedo en proyectos personales.

El 24 de marzo será su mejor día dentro de una semana intensa en lo laboral, con juntas, reportes y responsabilidades acumuladas. Su mayor reto será controlar la mente, ya que la ansiedad, el insomnio y los pensamientos negativos pueden jugar en su contra.

La suerte estará de su lado, incluso en juegos de azar, pero deberá cuidarse de envidias y malas intenciones. Mercurio, su planeta regente, potenciará su comunicación y habilidades sociales, aunque también le pide discreción: no todo debe compartirse.

En el amor, se abre la posibilidad de encontrar una relación más estable, dejando atrás vínculos convenencieros.

Números de la suerte: 03, 34 y 72.

Signos compatibles en el amor: Libra, Acuario y Aries.

Cáncer

La rueda de la fortuna gira a favor de Cáncer, marcando una etapa de crecimiento, estabilidad y nuevas oportunidades económicas. Es momento de reconocer quién realmente aporta valor a su vida y alejarse de quienes han traicionado su confianza.

El 25 de marzo traerá noticias positivas, incluyendo la llegada de dinero pendiente. También será importante organizar temas fiscales y deudas antes de un posible viaje en Semana Santa.

En el amor, se fortalecen las relaciones: quienes tienen pareja podrían avanzar hacia compromiso, matrimonio o incluso embarazo. Venus influirá en su vida emocional, promoviendo el amor propio y la estabilidad.

Deberá cuidar su salud, especialmente riñones y niveles de azúcar, y evitar conflictos innecesarios en el entorno familiar.

Números de la suerte: 10, 22 y 41.

Signos compatibles en el amor: Escorpio, Piscis y Tauro.

Leo

La carta del mundo augura para Leo una semana de expansión, éxito y reconocimiento. Es tiempo de crecer profesionalmente, pedir aumentos o buscar mejores oportunidades laborales.

El 26 de marzo será su día clave, acompañado de buena suerte y posibilidades de generar ingresos importantes. Sin embargo, deberá tener cuidado con propuestas de negocios poco claras o riesgosas.

Saturno lo impulsará a estructurar su futuro, pensar a largo plazo y construir estabilidad económica. También será momento de cerrar ciclos emocionales, pedir perdón y liberarse de culpas.

En lo personal, habrá reuniones, celebraciones y mucha vida social, aunque se recomienda moderar excesos y cuidar la salud física, especialmente la espalda.

Números de la suerte: 07, 30 y 36.

Signos compatibles en el amor: Aries, Sagitario y Géminis.

Virgo

Virgo se posiciona como el estratega del zodiaco con la carta del emperador, que lo impulsa a tomar decisiones firmes sobre su futuro. Será una semana clave para definir cambios importantes en lo laboral, personal o emocional.

El 23 de marzo destacará como el mejor día, con oportunidades de recuperar dinero, cerrar negocios y avanzar en trámites pendientes. También se vislumbran viajes próximos y reuniones familiares.

Neptuno influirá en su capacidad de negociación y comunicación, favoreciendo acuerdos y proyectos. No obstante, deberá evitar el estrés y los conflictos, ya que su punto débil sigue siendo el sistema digestivo.

Las cartas anuncian la llegada de dinero extra y la aparición de una persona influyente que podría abrirle puertas importantes en el ámbito profesional.

Números de la suerte: 05, 25 y 52.

Signos compatibles en el amor: Tauro, Capricornio y Cáncer.

Libra

Libra recibe la carta del carruaje, una señal clara de movimiento y decisión. No hay tiempo que perder en situaciones, trabajos o relaciones que ya no aportan nada. Esta semana es ideal para reinventarse, replantear metas y salir de la zona de confort sin miedo.

El 27 de marzo será su mejor día, acompañado de la llegada de dinero extra por deudas pasadas o ventas importantes. Urano será su planeta guía, impulsando relaciones serias, compromisos y conexiones importantes, especialmente con signos de aire y fuego.

En el amor, se abren puertas a relaciones más formales, incluso con posibilidad de matrimonio o convivencia. Deberá cuidar su salud, sobre todo garganta, vista y sistema respiratorio.

Números de la suerte: 02 y 75.

Signos compatibles en el amor: Acuario, Géminis y Aries.

Escorpión

La carta del loco marca para Escorpión una etapa de impulso, pero también de prudencia. Es momento de avanzar, pero sin dejarse llevar por impulsos, enojos o decisiones precipitadas. Controlar las emociones será clave para mantener estabilidad.

El 24 de marzo será su mejor día, con oportunidades laborales importantes, incluyendo posibles ascensos o cambios de puesto. También será una semana ideal para retomar el ejercicio y preparar el cuerpo para próximos viajes.

En el amor, se recomienda cerrar ciclos con el pasado y no engancharse con exparejas que solo traen conflictos. Marte será su planeta guía, dándole fuerza y determinación, aunque también puede intensificar el carácter.

Números de la suerte: 20, 27 y 39.

Signos compatibles en el amor: Cáncer, Piscis y Virgo.

Sagitario

Sagitario se encuentra bajo la carta de la templanza, que pide paciencia, equilibrio y reflexión. No todo debe resolverse de inmediato; esta semana será clave para analizar decisiones antes de actuar.

El 26 de marzo será su mejor día, con reconocimiento laboral, oportunidades de negocio y posibles ingresos extra. También se marca una buena racha en juegos de azar.

Júpiter influye fuertemente, potenciando riqueza, expansión y crecimiento personal. En el amor, deberá aprender a distinguir quién suma y quién resta en su vida.

Números de la suerte: 06, 15 y 73.

Signos compatibles en el amor: Aries, Leo y Acuario.

Capricornio

Capricornio continúa en una racha positiva con la carta del as de oros, símbolo de éxito, estabilidad y crecimiento económico. Es momento de tomar decisiones firmes y eliminar todo aquello que frena su avance.

El 27 de marzo será su mejor día, con oportunidades de compras importantes, viajes y crecimiento laboral. También se vislumbra una sorpresa significativa en el amor, con posibilidad de compromiso.

El Sol será su planeta dominante, dándole energía, claridad y fuerza para avanzar. Se recomienda cuidar el estrés, los nervios y el descanso.

Números de la suerte: 14, 30 y 78.

Signos compatibles en el amor: Tauro, Virgo y Escorpión.

Acuario

Acuario recibe la carta del mago, una de las más poderosas del tarot, que anuncia manifestación, crecimiento y control sobre su destino. Es una semana para concretar proyectos y avanzar con seguridad.

El 26 de marzo será su mejor día, con noticias importantes, proyectos del extranjero y apoyo familiar en momentos necesarios. También se abren oportunidades en estudios, comunicación y áreas creativas.

Marte influirá en su energía, dándole fuerza para tomar decisiones, pero también impulsividad si no se controla. En el amor, será una semana de conquistas, conexiones y nuevas oportunidades sentimentales.

Números de la suerte: 15, 40 y 42.

Signos compatibles en el amor: Libra, Géminis y Sagitario.

Piscis

Piscis cierra el ciclo con la carta del juicio, que habla de madurez, decisiones importantes y cierre de pendientes. Es momento de ordenar la vida, dejar atrás culpas y avanzar con mayor claridad.

El 25 de marzo será su mejor día, con reuniones, reencuentros y preparación para viajes. También se abren oportunidades laborales y temas relacionados con herencias o asuntos legales.

La Luna será su guía, intensificando su intuición y espiritualidad. Es una semana ideal para rituales, meditación y conexión interior. En el amor, se favorecen relaciones estables, incluso con posibilidad de embarazo para quienes están en pareja.

Números de la suerte: 21, 33 y 42.

Signos compatibles en el amor: Cáncer, Escorpión y Capricornio.

Con información de Mhoni Vidente

MF