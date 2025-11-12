Miércoles, 12 de Noviembre 2025

Economía |

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 12 de noviembre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 12 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de noviembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 12 de noviembre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Jitomate saladet por kilo a $16.90 pesos
  • Papa blanca por kilo a $19.90 pesos
  • Manzana Ambrosia en bolsa a $39.90 pesos
  • Aguacate Hass por kilo a $39.90 pesos
  • Sandía Charleston por kilo a $15.90 pesos
  • Toronja sangría por kilo a $29.90 pesos
  • Calabaza italiana por kilo a $29.90 pesos
  • Tuna blanca por kilo a $36.90 pesos
  • Limón eureka por kilo a $39.90 pesos
  • Plátano macho por kilo a $42.90 pesos
  • Guayaba por kilo a $45.90 pesos
  • Uva blanca sin semilla por kilo a $98.50 pesos
  • Pepino por kilo a $29.90 pesos
  • Berenjena por kilo a $19.90 pesos
  • Zanahoria por kilo a $21.90 pesos
  • Melón chino por kilo a $32.90 peso
  • Cebolla blanca por kilo a $34.90 pesos
  • Papaya maradol por ilo a $39.90 pesos
  • Lechuga romana por kilo a $26.90 pesos
  • Nopales por kilo a $29.90 pesos
  • Apio por kilo a $32.90 pesos
  • Jitomate bola por kilo a $36.90 pesos
  • Pimiento semáforo por kilo a $39.90 pesos
  • Blueberry por pieza a $49.90 pesos
  • Chile poblano por kilo a $49.90 pesos
  • Brócoli por kilo a $49.90 pesos
  • Limón agrio sin semilla por kilo a $19.90 pesos
  • Plátano tabasco por kilo a $22.90 pesos
  • Piña miel por kilo a $29.90 pesos
  • Tomate verde sin cáscara a $29.90 pesos
  • Naranja Valencia por kilo a $29.90 pesos
  • Pera de Anjou por kilo a $39.90 pesos

Carnes, pollo y mariscos

  • Molida de res sirloin 95/5 Selecto por kilo a $239.70 pesos
  • Pierna y muslo de pollo anatómica por kilo a $79.70 pesos
  • Filete de salmón por kilo a $399 pesos
  • Camarón mediano por kilo $379 pesos

Otros

  • Yogurt Danone Frutas selectas 900 gr a $48 pesos
  • Jamón de pechuga de pavo Savori 250 gr a $90 pesos

