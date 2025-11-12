En enero de este año, Paris Jackson cumplió 5 años sobria y alejada de las sustancias. En esa ocasión, a través de su cuenta de Instagram, habló abiertamente sobre el tema y expresó lo agradecida que se siente de poder sonreír nuevamente.

"Hola, soy PK (Paris Katherine) y soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy cumplo 5 años sin consumir drogas ni alcohol. Decir que estoy agradecida sería quedarse corto. La gratitud apenas lo describe. Gracias a estar sobria, puedo sonreír hoy", compartió entonces.

Durante el almuerzo anual de entrega de los Premios Friendly House en Los Ángeles, Paris explicó que, después de dejar las drogas, está "aprendiendo a navegar" en su nueva vida.

" Fue como tener un accidente automovilístico, porque todo lo que empujé en el asiento trasero se movió hacia adelante en el impacto, y hoy estoy aprendiendo a navegar en los términos de la vida", dijo.

La hija de Michael Jackson también compartió en Instagram imágenes de su transformación a lo largo de los años, y confesó que una de sus peores etapas fue la de su adicción a las drogas.

Paris Jackson causó furor en TikTok, luego de sincerarse con sus seguidores sobre las consecuencias físicas que le dejó el consumo de drogas, entre ellas una perforación en el tabique nasal.

La modelo estadounidense decidió mostrarse sin filtros, y explicó que este problema es resultado directo de su adicción pasada.

"Cuando respiro por la nariz tengo un silbido muy fuerte. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos", dijo con ironía y franqueza.

De acuerdo con Cleaveland Clinic la perforación del tabique nasal puede causar:

Sequedad y costras en el interior de la nariz

Hundimiento en el puente de la nariz (deformidad de nariz en silla de montar)

Obstrucción nasal

Hemorragias nasales

Rinorrea

El silbido que se produce al respirar por la nariz

Paris Jackson y su relación con el consumo de drogas

La hija menor de Michael Jackson, ha hablado en distintas ocasiones sobre sus problemas de salud mental y su batalla contra las adicciones. Paris ha reconocido que su proceso de recuperación ha sido largo, pero que la sobriedad le ha permitido reconectar con su entorno, su música y su bienestar emocional.

Actualmente, Paris Jackson continúa trabajando en su carrera musical y utiliza sus plataformas digitales para promover la salud mental y la prevención del consumo de drogas entre los jóvenes.

